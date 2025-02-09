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Шахтер – Зимбру Кишинев: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

"Горняки" возвращаются к подготовке к УПЛ

Шахтер – Зимбру Кишинев: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
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После перерыва на матче Лиги чемпионов "Шахтер" возвращается в товарищеские поединки. Первым соперником "горняков" в завершающем цикле подготовки к УПЛ станет представитель чемпионата Молдовы "Зимбру Кишинев", который идет на второй позиции в собственном первенстве.

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"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Зимбру" (Кишинев, Молдова)

9 февраля, 14:30. "Cullinan" (Анталья)

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