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Новичок Шахтера рассказал об ощущениях от интереса украинского клуба
Не думал дважды
Фото - Шахтар
Новичок "Шахтера" рассказал об ощущениях от интереса украинского клуба.
По словам Кауана Элиаса, он сразу не поверил об интересе "Шахтера", а когда это подтвердилось - не думал дважды.
"Все произошло очень интересно. Я как раз вернулся с тренировки, а дома были гости, которые общались с моим отцом. Краем уха я услышал разговор, где фигурировало слово "Шахтер", речь шла об интересе ко мне. Тогда я отправился в свою комнату и несколько минут просто сидел неподвижно в кресле - не мог поверить в этот интерес. А потом, когда подтвердились эти действительно серьезные разговоры, я даже не думал дважды", - сказал Элиас.
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Напомним, что "Шахтер" 8 февраля официально представил Кауана Элиаса новым игроком команды.
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