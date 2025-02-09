Новичок "Шахтера" рассказал об ощущениях от интереса украинского клуба.

По словам Кауана Элиаса, он сразу не поверил об интересе "Шахтера", а когда это подтвердилось - не думал дважды.

"Все произошло очень интересно. Я как раз вернулся с тренировки, а дома были гости, которые общались с моим отцом. Краем уха я услышал разговор, где фигурировало слово "Шахтер", речь шла об интересе ко мне. Тогда я отправился в свою комнату и несколько минут просто сидел неподвижно в кресле - не мог поверить в этот интерес. А потом, когда подтвердились эти действительно серьезные разговоры, я даже не думал дважды", - сказал Элиас.