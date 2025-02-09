Новый нападающий "Шахтера" рассказал о первых впечатлениях в команде и что он может дать клубу.

По словам Кауана Элиаса, он счастлив, что много бразильцев в команде и уже общался с ними на ужине.

"Счастлив присоединиться к команде! Я воплотил в жизнь свою мечту и мечту семьи. С первых минут пребывания здесь, в "Шахтере", я почувствовал дружескую атмосферу. Также очень приятно, что столько бразильцев в команде, поэтому моя адаптация пройдет максимально легко. Я уже имел возможность пообщаться с ними на ужине: очень милые люди, приятные и любезные. Это касается также всех в этом клубе. Буду прилагать максимум усилий, чтобы достойно представлять "Шахтер" на всех уровнях", - сказал бразильский нападающий.

Элиас рассказал, чем может усилить "Шахтер".

"Я - центральный нападающий с прекрасным голевым чутьем, могу хорошо играть головой, хорошо действую в штрафной площадке и за ее пределами, умею набирать скорость довольно легко. Убежден, что с перечисленными скиллами я смогу приносить пользу команде, ведь это моя главная цель во время пребывания в клубе", - сказал Элиас.

Нападающий прокомментировал, почему выбрал игровой номер 19.

"Номер 19. Это символическое для меня число - день, когда родилась моя бабушка. И также очень красивый номер, поэтому уверен, что, выступая под ним, смогу демонстрировать свои лучшие качества", - сказал Элиас.

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Кауан Элиас - воспитанник "Фламенго". За бразильский клуб нападающий провел 47 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.