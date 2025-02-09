Контрольный матч. Шахтер – Зимбру 3:0. Уверенная победа украинцев

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграл очередной контрольный матч на сборе Турции. Соперником "горняков" стал молдавский "Зимбру".

Обращаем внимание, что в текущем чемпионате Молдовы дела "Зимбра" идут неплохо: после 14 туров кишиневцы имеют 25 очков (разница мячей: 32-16) и занимают второе место в турнирной таблице. "Шахтер" возвращается к спаррингов после двух заключительных матчей в Лиге чемпионов.

Игра началась в медленном темпе. Украинцы прогнозированно больше контролировали мяч, но до голевых моментов дело не доходило. Можно вспомнить удар Кевина, но бразильцу не хватило точности. С конструктивом в заключительной трети поля были проблемы у подопечных Пушича. Ближе к середине тайма активизировались футболисты "Зимбру", но Раилеану и Ордоньес своими ударами не попали в створ ворот.

На 23-й минуте "горняки" открыли счет. После передачи Педриньо из пределов штрафной в дальний угол пробил Кевин - 1:0.Через несколько минут после передачи Судаков должен был забивать Швед, но он пробил прямо у голкипера. Больше голов до перерыва не было. Первый тайм прошел за игровым преимуществом украинской команды. Следует отметить, что футболисты обеих команд играли довольно грубо.

Сразу после перерыва тренерский штаб "горняков" выпустил восемь новых игроков. Шикарную возможность сравнять счет упустили футболисты молдавской команды, но Фесюн парировал удар Дахана с пенальти. А вот украинцы своим шансом воспользовались. На 60-й минуте Бондаренко реализовал одиннадцатиметровый и увеличил преимущество "Шахтера" – 2:0. Отметим, что пенальти заработал 20-летний Антон Глущенко. После этого игроки "Зимбру" стали больше держать мяч, но без опасности у ворот Фесюна.

Точку в матче поставил Швед – 3:0. В итоге разгромная победа "Шахтера".

Контрольный матч

"Шахтер" - "Зимбру" 3:0

Голы: Кевин (23), Бондаренко (60, пен), Швед (86)

Нереализованный пенальти: Дахан (49)

"Шахтер" (1-й тайм): Ризнык - Бондарь, Крыськив, Швед, Судаков (Бондаренко, 36), Педро Энрике, Тобиас, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо

"Шахтер" (2-й тайм): Фесюн – Азаров, Фарина, Грамм, Винисиус – Назарина – Невертон, Бондаренко, Глущенко, Швед – Траоре

"Зимбру" (стартовый состав): Чеботар - Лима, Ордонес, Сумах, Бургиу, Дахан, Коваль, Макрицкий, Паз, Розгонюк, Райляну