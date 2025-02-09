  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Шахтера рассказал что он знает о клубе и с кем общался из экс-игроков команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Шахтера рассказал что он знает о клубе и с кем общался из экс-игроков команды

Премьер-лига

Интересная история

Новичок Шахтера рассказал что он знает о клубе и с кем общался из экс-игроков команды

Фото - Шахтар

Новина українською

Новичок "Шахтера" рассказал, что он знает о клубе и с кем общался перед трансфером.

Кауан Элиас в интервью клубному сайту сказал, что "Шахтер" очень хорошо знают в Бразилии, потому что многие бразильские игроки выступали за донецкий клуб.

"Безусловно, "Шахтер" - это хорошо известная команда в Бразилии, также имеет хороший бэкграунд в Лиге чемпионов, поэтому я знаю клуб с тех пор, как маленьким мальчиком наблюдал за матчами самого престижного европейского турнира. Да, как вы справедливо заметили, многие бразильские игроки также здесь выступали", - сказал Элиас.

Читайте такжеНовичок Шахтера рассказал об ощущениях от интереса украинского клуба

Нападающий рассказал, с кем общался из экс-игроков "Шахтера".

"Я имел возможность играть в одной команде с Дугласом Костой в прошлом году, и он был одним из тех, кто посоветовал мне переход сюда. Также знаю, что ранее в "Шахтере" выступал центральный защитник Марлон, с которым мы пересекались в "Флуминенсе". Поэтому я имел достаточно хороших отзывов об этом месте", - заявил Элиас.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Кауан Элиас перешел в "Шахтер" 8 февраля.

По теме
yellow-arrow
Новый нападающий Шахтера рассказал о первых впечатлениях в команде и что он может дать клубу
yellow-arrow
Новичок Шахтера рассказал об ощущениях от интереса украинского клуба
yellow-arrow
Уволят или нет. Украинский инсайдер сообщил что ждет тренера Шахтера
Шахтер (Донецк) Кауан Элиас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости