Новичок Шахтера рассказал что он знает о клубе и с кем общался из экс-игроков команды

Новичок "Шахтера" рассказал, что он знает о клубе и с кем общался перед трансфером.

Кауан Элиас в интервью клубному сайту сказал, что "Шахтер" очень хорошо знают в Бразилии, потому что многие бразильские игроки выступали за донецкий клуб.

"Безусловно, "Шахтер" - это хорошо известная команда в Бразилии, также имеет хороший бэкграунд в Лиге чемпионов, поэтому я знаю клуб с тех пор, как маленьким мальчиком наблюдал за матчами самого престижного европейского турнира. Да, как вы справедливо заметили, многие бразильские игроки также здесь выступали", - сказал Элиас.

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Нападающий рассказал, с кем общался из экс-игроков "Шахтера".

"Я имел возможность играть в одной команде с Дугласом Костой в прошлом году, и он был одним из тех, кто посоветовал мне переход сюда. Также знаю, что ранее в "Шахтере" выступал центральный защитник Марлон, с которым мы пересекались в "Флуминенсе". Поэтому я имел достаточно хороших отзывов об этом месте", - заявил Элиас.

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Напомним, что Кауан Элиас перешел в "Шахтер" 8 февраля.