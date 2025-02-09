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Новичок Шахтера рассказал что он знает о клубе и с кем общался из экс-игроков команды
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Фото - Шахтар
Новичок "Шахтера" рассказал, что он знает о клубе и с кем общался перед трансфером.
Кауан Элиас в интервью клубному сайту сказал, что "Шахтер" очень хорошо знают в Бразилии, потому что многие бразильские игроки выступали за донецкий клуб.
"Безусловно, "Шахтер" - это хорошо известная команда в Бразилии, также имеет хороший бэкграунд в Лиге чемпионов, поэтому я знаю клуб с тех пор, как маленьким мальчиком наблюдал за матчами самого престижного европейского турнира. Да, как вы справедливо заметили, многие бразильские игроки также здесь выступали", - сказал Элиас.
Нападающий рассказал, с кем общался из экс-игроков "Шахтера".
"Я имел возможность играть в одной команде с Дугласом Костой в прошлом году, и он был одним из тех, кто посоветовал мне переход сюда. Также знаю, что ранее в "Шахтере" выступал центральный защитник Марлон, с которым мы пересекались в "Флуминенсе". Поэтому я имел достаточно хороших отзывов об этом месте", - заявил Элиас.
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Напомним, что Кауан Элиас перешел в "Шахтер" 8 февраля.
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