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Тарас Луценко назвал лучшего вратаря Динамо после СаШо

Премьер-лига

Но сейчас лучший игрок Динамо вдали от УПЛ

Тарас Луценко назвал лучшего вратаря Динамо после СаШо

instagram.com/alshababsaudifc

Новина українською

Опытный украинский голкипер и бывший игрок киевского "Динамо", а ныне тренер академии киевлян Тарас Луценко поделился своим мнением по поводу того, кто является лучшим вратарем в столичном клубе после Александра Шовковского.

"Думаю, Георгий Бущан. Он показывает тот уровень, который соответствует марке "Динамо" Киев и сборной Украины. А то, что он не первый номер в национальной команде, это решение тренеров", — сказал Луценко.

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Напомним, что Георгий Бущан недавно перешел из "Динамо" в саудовский "Аль-Шабаб". Сумма трансфера составила около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2,5 года.

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Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.02.2025 в 14:34
Це рішення не тренера збірної, це вибір ахметова, який диктує тренеру збірної свої хотілки задля вітрини своїх трубіних тощо.
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0
6
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.02.2025 в 14:34
Це рішення не тренера збірної, це вибір ахметова, який диктує тренеру збірної свої хотілки задля вітрини своїх трубіних тощо.
Ответить
0
6
aleks68
09.02.2025 в 15:17
угомонись придурок
Ответить
4
0

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