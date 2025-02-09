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Тарас Луценко назвал лучшего вратаря Динамо после СаШо
Но сейчас лучший игрок Динамо вдали от УПЛ
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Опытный украинский голкипер и бывший игрок киевского "Динамо", а ныне тренер академии киевлян Тарас Луценко поделился своим мнением по поводу того, кто является лучшим вратарем в столичном клубе после Александра Шовковского.
"Думаю, Георгий Бущан. Он показывает тот уровень, который соответствует марке "Динамо" Киев и сборной Украины. А то, что он не первый номер в национальной команде, это решение тренеров", — сказал Луценко.
Напомним, что Георгий Бущан недавно перешел из "Динамо" в саудовский "Аль-Шабаб". Сумма трансфера составила около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2,5 года.
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