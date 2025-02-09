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Со Шведом в старте и Педриньо на острие атаки. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Зимбру

Премьер-лига

Без новичков в заявке

Со Шведом в старте и Педриньо на острие атаки. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Зимбру

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

"Шахтер" проведет товарищеский матч против "Зимбру" (Кишинев). Главный тренер "горняков" Марино Пушич выбрал стартовый состав на этот поединок.

"Шахтер": Ризнык – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Марлон, Судаков, Швед, Кевин, Педриньо.

Запасные: Фесюн, Азаров, Грамм, Конопля, Фарина, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре.

Матч начнется в 14:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи. Кроме этого, здесь можно посмотреть видеотрансляцию противостояния.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Максим Кучер
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