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Команда Руслана Ротаня ищет усиление в атаке. Есть кандидаты
Ищет конкурента для Филиппова
Фото: ФК Олександрія
Руководство "Александрии" ищет усиление в атаке и конкурента по позиции форварда Александра Филипова, сообщает Inside UPL.
По имеющейся информации, из-за того, что Андрей Кулаков не демонстрирует стабильной игры, а другой нападающий "Александрии" Владислав Погорелый может вообще покинуть команду, руководство внутри команды решило освежить состав и найти новых нападающих.
Среди претендентов есть Владислав Гайдучик из "Вереса", также "горожане" заинтересовались нигерийским нападающим из чемпионата Молдовы, а именно Джастисом Охаджунвой из "Зимбру", которым ранее интересовался "Кривбасс".
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