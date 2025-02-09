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Команда Руслана Ротаня ищет усиление в атаке. Есть кандидаты

Премьер-лига
Обновлено

Ищет конкурента для Филиппова

Команда Руслана Ротаня ищет усиление в атаке. Есть кандидаты

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Руководство "Александрии" ищет усиление в атаке и конкурента по позиции форварда Александра Филипова, сообщает Inside UPL.

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По имеющейся информации, из-за того, что Андрей Кулаков не демонстрирует стабильной игры, а другой нападающий "Александрии" Владислав Погорелый может вообще покинуть команду, руководство внутри команды решило освежить состав и найти новых нападающих.

Среди претендентов есть Владислав Гайдучик из "Вереса", также "горожане" заинтересовались нигерийским нападающим из чемпионата Молдовы, а именно Джастисом Охаджунвой из "Зимбру", которым ранее интересовался "Кривбасс".

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Руслан Ротань ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
Fabrizio_Upl
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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