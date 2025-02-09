Команда Руслана Ротаня ищет усиление в атаке. Есть кандидаты

Руководство "Александрии" ищет усиление в атаке и конкурента по позиции форварда Александра Филипова, сообщает Inside UPL.

По имеющейся информации, из-за того, что Андрей Кулаков не демонстрирует стабильной игры, а другой нападающий "Александрии" Владислав Погорелый может вообще покинуть команду, руководство внутри команды решило освежить состав и найти новых нападающих.

Среди претендентов есть Владислав Гайдучик из "Вереса", также "горожане" заинтересовались нигерийским нападающим из чемпионата Молдовы, а именно Джастисом Охаджунвой из "Зимбру", которым ранее интересовался "Кривбасс".