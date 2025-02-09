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Зимний новичок Оболони наконец-то восстановился от болезни. Что же все-таки было

Премьер-лига

Причина, по которой не смог поехать в Турцию, - простуда

Зимний новичок Оболони наконец-то восстановился от болезни. Что же все-таки было

фото - ФК Олександрія

Новина українською

Нападающий "Оболони" Денис Устименко наконец выздоровел от простуды, из-за которой он не смог поехать вместе с командой на сборы в Турцию.

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Сейчас у нападающего со здоровьем все в порядке, он поддерживает спортивную форму с молодежным составом "пивоваров" в Киеве.

Напомним, что в этом году Устименко подписал контракт с "Оболонью" на 1,5 года. Первая игра команды в этом году в рамках УПЛ должна состояться 23 февраля.

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Оболонь (Киев) Денис Устименко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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