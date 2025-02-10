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Журналист – о потенциальном чемпионстве Динамо: Зависит от того, какую игру будут демонстрировать, как судьи будут судить
Вся интрига впереди
Игорь Цыганык говорит, что тренер "Динамо" Александр Шовковский должен иметь кредит доверия.
"Уволят ли Шовковского, если "Динамо" не выиграет чемпионат? Шовковский – легендарный человек. Если уже дали руководить "Динамо" такому неопытному Шовковскому, то ему надо верить.
Если "Динамо" не выиграет чемпионат, это будет очень большая проблема. Зависит от того, какую игру будут показывать, как судьи будут судить. Потому что мы понимаем, что сейчас весна, и все у нас весной начинается".
"Динамо" сыграло два поединка очень уверенно. С "Галатасараем" ничья, затем победа над РФШ тяжелая. Конечно, здесь нечем гордиться особо. Но это три очка, которые важны психологически для команды. Команда смогла показать, что она может дожать соперника", – считает Цыганык.
Сегодня киевляне сыграют в спарринге с "Эсбьергом".
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