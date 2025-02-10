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Журналист – о потенциальном чемпионстве Динамо: Зависит от того, какую игру будут демонстрировать, как судьи будут судить

Премьер-лига
Обновлено

Вся интрига впереди

Журналист – о потенциальном чемпионстве Динамо: Зависит от того, какую игру будут демонстрировать, как судьи будут судить

Новина українською

Игорь Цыганык говорит, что тренер "Динамо" Александр Шовковский должен иметь кредит доверия.

"Уволят ли Шовковского, если "Динамо" не выиграет чемпионат? Шовковский – легендарный человек. Если уже дали руководить "Динамо" такому неопытному Шовковскому, то ему надо верить.

Если "Динамо" не выиграет чемпионат, это будет очень большая проблема. Зависит от того, какую игру будут показывать, как судьи будут судить. Потому что мы понимаем, что сейчас весна, и все у нас весной начинается".

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"Динамо" сыграло два поединка очень уверенно. С "Галатасараем" ничья, затем победа над РФШ тяжелая. Конечно, здесь нечем гордиться особо. Но это три очка, которые важны психологически для команды. Команда смогла показать, что она может дожать соперника", – считает Цыганык.

Сегодня киевляне сыграют в спарринге с "Эсбьергом".

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
10.02.2025 в 08:53
Судьи подчиняются Судейскому комитету. Судейский комитет подчиняется УАФ. УАФ руководят сплошь бывшие динамовцы. Так как будут судить судьи, подконтрольные бывшим динамовцам ? Вопрос риторический...
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Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
10.02.2025 в 08:53
Судьи подчиняются Судейскому комитету. Судейский комитет подчиняется УАФ. УАФ руководят сплошь бывшие динамовцы. Так как будут судить судьи, подконтрольные бывшим динамовцам ? Вопрос риторический...
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1
0
Kondor (Веселе)
10.02.2025 в 08:38
"як судді будуть судити." А судит вони будуть так ,як потрібно Шубкшсу і верхівкі керівництва УАФ (А воно ж все київське! )
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