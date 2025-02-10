Журналист – о потенциальном чемпионстве Динамо: Зависит от того, какую игру будут демонстрировать, как судьи будут судить

Игорь Цыганык говорит, что тренер "Динамо" Александр Шовковский должен иметь кредит доверия.

"Уволят ли Шовковского, если "Динамо" не выиграет чемпионат? Шовковский – легендарный человек. Если уже дали руководить "Динамо" такому неопытному Шовковскому, то ему надо верить.

Если "Динамо" не выиграет чемпионат, это будет очень большая проблема. Зависит от того, какую игру будут показывать, как судьи будут судить. Потому что мы понимаем, что сейчас весна, и все у нас весной начинается".