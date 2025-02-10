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Левый Берег - Кызылкум. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Левый Берег - Кызылкум. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Левый Берег - Кызылкум. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый Берег" проведет контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником "аистов" станет узбекистанский клуб - "Кызылкум".

Начало игры запланировано на 15:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале киевского клуба.

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Напомним, ранее "Левый Берег" провел два спарринга на турецком побережье: победа над болгарской "Фратрией" (3:0) и поражение от грузинского "Самгурали" (1:2).

Товарищеский матч
10.02.2025
"Левый Берег" 15:00 "Кызылкум"
Трансляция - YouTube-канал "Левого Берега"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.02.2025 в 11:45
Бабич берёт всех подряд на шару а потом не знает что делать --ещё не определился с основным составом --гоните его в 1 круге 11проигрышей хуже всех--ищите тренера
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.02.2025 в 11:45
Бабич берёт всех подряд на шару а потом не знает что делать --ещё не определился с основным составом --гоните его в 1 круге 11проигрышей хуже всех--ищите тренера
Ответить
0
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