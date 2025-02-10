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Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Эсбъерг. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч против датского "Эсбьерга" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
"Эсбьерг" занимает 3-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Дании.
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Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция игры будет доступна на YouTube-канале "Динамо".
В предыдущем спарринге киевляне одержали победу над "Шкендией" (3:2).
Товарищеский матч
10.02.2025
"Динамо" 16:00 "Эсбъерг"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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