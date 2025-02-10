Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч против датского "Эсбьерга" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

"Эсбьерг" занимает 3-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Дании.

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Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция игры будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

В предыдущем спарринге киевляне одержали победу над "Шкендией" (3:2).

Товарищеский матч

10.02.2025

"Динамо" 16:00 "Эсбъерг"

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"