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Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

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Динамо - Эсбъерг. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч против датского "Эсбьерга" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

"Эсбьерг" занимает 3-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Дании.

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Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция игры будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

В предыдущем спарринге киевляне одержали победу над "Шкендией" (3:2).

Товарищеский матч
10.02.2025
"Динамо" 16:00 "Эсбъерг"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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