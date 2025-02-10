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Левый Берег отказался от услуг нигерийского защитника

Премьер-лига

Легионер неудачно прошел просмотр в клубе УПЛ

Левый Берег отказался от услуг нигерийского защитника

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Нигерийский защитник Принс Эбенезер неудачно прошел просмотр в клубе УПЛ "Левый Берег" на сборах в Турции, сообщает Sport.ua.

Он не произвел впечатление на тренерский штаб киевского клуба, и от его услуг решили отказаться. Ранее он не подошел "Ворскле".

Защитник Валерий Самар, который получил травму в январском спарринге с "Металлистом 1925", уже вернулся в строй.

Напомним, сегодня, 10 февраля "Левый Берег" сыграет контрольный матч против команды "Кызылкум" из Узбекистана.

Читайте такжеЛевый Берег - Кызылкум. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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