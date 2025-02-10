Левый Берег отказался от услуг нигерийского защитника

Нигерийский защитник Принс Эбенезер неудачно прошел просмотр в клубе УПЛ "Левый Берег" на сборах в Турции, сообщает Sport.ua.

Он не произвел впечатление на тренерский штаб киевского клуба, и от его услуг решили отказаться. Ранее он не подошел "Ворскле".

Защитник Валерий Самар, который получил травму в январском спарринге с "Металлистом 1925", уже вернулся в строй.

Напомним, сегодня, 10 февраля "Левый Берег" сыграет контрольный матч против команды "Кызылкум" из Узбекистана.