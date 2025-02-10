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"Реабилитировались". Хавбек Кривбасса прокомментировал победу над Левадией
Ярослав Шевченко подвел итоги контрольного матча
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко прокомментировал победу в контрольном матче над эстонской "Левадией" (4:1).
- Поздравляем с победой. Как тебе игра?
- Мы готовились к этому сопернику. "Левадия" - чемпион Эстонии, очень квалифицированная команда. Могу сказать, что уверенной победой мы реабилитировались после игры с "Раннерсом". Сегодня был очень интересный и информативный спарринг.
- Концовка стала решающей?
- Да, вы видели, мы дожали соперника, поэтому и забили в конце эти три мяча. Я считаю, что получилась очень хорошая концовка матча в нашем исполнении.
- Сборы потихоньку приближаются к своему завершению. Как себя чувствуешь физически?
- Понемногу отходит усталость от тяжелых сборов. Мы уже готовимся к чемпионату, осталась одна спарринговая игра и будем возвращаться в родную Украину. Что касается меня, то я нахожусь в хороших кондициях и готов к чемпионату, - сказал Шевченко.
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