"Реабилитировались". Хавбек Кривбасса прокомментировал победу над Левадией

Полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко прокомментировал победу в контрольном матче над эстонской "Левадией" (4:1).

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- Поздравляем с победой. Как тебе игра?

- Мы готовились к этому сопернику. "Левадия" - чемпион Эстонии, очень квалифицированная команда. Могу сказать, что уверенной победой мы реабилитировались после игры с "Раннерсом". Сегодня был очень интересный и информативный спарринг.

- Концовка стала решающей?

- Да, вы видели, мы дожали соперника, поэтому и забили в конце эти три мяча. Я считаю, что получилась очень хорошая концовка матча в нашем исполнении.

- Сборы потихоньку приближаются к своему завершению. Как себя чувствуешь физически?

- Понемногу отходит усталость от тяжелых сборов. Мы уже готовимся к чемпионату, осталась одна спарринговая игра и будем возвращаться в родную Украину. Что касается меня, то я нахожусь в хороших кондициях и готов к чемпионату, - сказал Шевченко.