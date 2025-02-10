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Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали

Премьер-лига

Григорий Суркис запросил слишком высокую цену за игрока

Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас рассказал, почему не состоялся переход полузащитника "Динамо" Владимира Бражко в английский "Вулверхэмптон".

"Не сошлись. На 20 миллионах кружили, вертели касательно этой суммы. Пока, по моей информации, Григорий Михайлович Суркис не вышел на авансцену и не сказал: "25". "Вулверхэмптон" развернулся и ушел", - сказал Бурбас.

В текущем сезоне Бражко провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

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Григорий Суркис Динамо (Киев) Вулверхэмптон Игорь Бурбас Владимир Бражко
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Источник:
YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Не люблю футбол (Хорол)
10.02.2025 в 11:17
20 і то багато
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
10.02.2025 в 11:17
20 і то багато
Ответить
1
1

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