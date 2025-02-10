Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали

Журналист Игорь Бурбас рассказал, почему не состоялся переход полузащитника "Динамо" Владимира Бражко в английский "Вулверхэмптон".

"Не сошлись. На 20 миллионах кружили, вертели касательно этой суммы. Пока, по моей информации, Григорий Михайлович Суркис не вышел на авансцену и не сказал: "25". "Вулверхэмптон" развернулся и ушел", - сказал Бурбас.

В текущем сезоне Бражко провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.