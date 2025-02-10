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Дмитрулин: Мне не нравилось, как Динамо играло при Луческу. Футбол Шовковского - шаг вперед
Он выразил уверенность, что у киевлян отличные перспективы стать чемпионами
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин высказал мнение относительно игры киевского клуба в нынешнем сезоне.
- Вам нравится, как сейчас играет "Динамо"?
- Мне не нравилось, как "Динамо" играло при Луческу. Контроль мяча непонятно ради чего. Тот футбол, который сейчас пытается привить команде Шовковский при наличии тех исполнителей, которые у него есть, мне больше импонирует. "Динамо" сейчас пытается играть вперед, атаковать большими силами. По сравнению с тем, что было при Луческу, - это шаг вперед.
- Сейчас "Динамо" имеет высокие шансы стать чемпионами?
- "Динамо" имеет отличные шансы стать чемпионами в этом году. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этого не произошло, - сказал Дмитрулин.
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