Дмитрулин: Мне не нравилось, как Динамо играло при Луческу. Футбол Шовковского - шаг вперед

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин высказал мнение относительно игры киевского клуба в нынешнем сезоне.

- Вам нравится, как сейчас играет "Динамо"?

- Мне не нравилось, как "Динамо" играло при Луческу. Контроль мяча непонятно ради чего. Тот футбол, который сейчас пытается привить команде Шовковский при наличии тех исполнителей, которые у него есть, мне больше импонирует. "Динамо" сейчас пытается играть вперед, атаковать большими силами. По сравнению с тем, что было при Луческу, - это шаг вперед.

- Сейчас "Динамо" имеет высокие шансы стать чемпионами?

- "Динамо" имеет отличные шансы стать чемпионами в этом году. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этого не произошло, - сказал Дмитрулин.