Легионер все еще находится на просмотре в Левом Берегу

Накануне появилась информация о том, что нигерийский защитник Принс Эбенезер не прошел просмотр в "Левом Берегу". Однако согласно данным Telegram-канала "УПЛ жива", это поспешные выводы.

Сейчас Эбенезер находится в расположении киевского клуба и готовится к спаррингу против "Кызылкума" на уровне со всеми.

Ожидается, что сегодня, 10 февраля Эбенезер сыграет за "Левый Берег" в контрольном матче. Начало - в 15:00.

Ранее также сообщалось, что игрок проходил просмотр в полтавской "Ворскле", но Юрий Максимов решил не подписывать контракт с защитником.