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Легионер все еще находится на просмотре в Левом Берегу

Премьер-лига
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Нигерийский защитник продолжает тренировки с командой

Легионер все еще находится на просмотре в Левом Берегу

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Накануне появилась информация о том, что нигерийский защитник Принс Эбенезер не прошел просмотр в "Левом Берегу". Однако согласно данным Telegram-канала "УПЛ жива", это поспешные выводы.

Сейчас Эбенезер находится в расположении киевского клуба и готовится к спаррингу против "Кызылкума" на уровне со всеми.

Ожидается, что сегодня, 10 февраля Эбенезер сыграет за "Левый Берег" в контрольном матче. Начало - в 15:00.

Ранее также сообщалось, что игрок проходил просмотр в полтавской "Ворскле", но Юрий Максимов решил не подписывать контракт с защитником.

Читайте такжеЛевый Берег - Кызылкум. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
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Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ жива
Опубликовал: UA-Футбол
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