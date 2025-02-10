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Легионер все еще находится на просмотре в Левом Берегу
Нигерийский защитник продолжает тренировки с командой
Фото: із відкритих джерел
Накануне появилась информация о том, что нигерийский защитник Принс Эбенезер не прошел просмотр в "Левом Берегу". Однако согласно данным Telegram-канала "УПЛ жива", это поспешные выводы.
Сейчас Эбенезер находится в расположении киевского клуба и готовится к спаррингу против "Кызылкума" на уровне со всеми.
Ожидается, что сегодня, 10 февраля Эбенезер сыграет за "Левый Берег" в контрольном матче. Начало - в 15:00.
Ранее также сообщалось, что игрок проходил просмотр в полтавской "Ворскле", но Юрий Максимов решил не подписывать контракт с защитником.
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