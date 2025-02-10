Заря сыграла вничью с австрийским клубом в контрольном матче

Луганская "Заря" провела очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником луганчан был австрийский клуб "Адмира Вакер".

Ни одна из команд не смогла забить гол, в результате матч завершился ничьей - 0:0.

Свой заключительный спарринг подопечные Младена Бартуловича проведут 13 февраля против "Динамо" Батуми.

Напомним, на зимних сборах "Заря" уступила "Висле" Краков (1:2), черногорской Будучности (0:4) и польской "Медзи" (1:2), а также обыграла "Шкендию" (2:1) и "Санкт-Пельтен" (4:1).

Учебно-тренировочные сборы. Турция

10.02.2025

"Заря" - "Адмира Вакер" 0:0

Состав "Зари": Сапутин, Джордан (К), Башич (Эскинья, 63), Тронтель, Жуниньо (Вантух, 46), Василец (Дришлюк, 60), Попара, Мичин (Кораблин, 63), Вакула (Кирюханцев, 63), Белоцерковец (Слесар, 46) (Горбач, 77), Супряга (Будковский, 46).