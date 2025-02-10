Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов

Сегодня подопечные Александра Шовковского на зимнем сборе в Турции сыграли контрольный матч против одного из лидеров первого датского дивизиона (второго по силе дивизиона страны) – ФК "Эсбьерга".

"Эсбьерг" в течение зимней подготовки уже провел два спарринга - и оба выиграл. 25 января был разгромлен представитель второго датского дивизиона "Миддельфарт" (3:0), а 1 февраля была обыграна вторая команда немецкого "Гамбурга" (2:1). "Динамо" на прошлой неделе в результативном матче переиграло "Шкендию" – 3:2.

Противостояние началось в спокойном темпе. Киевляне больше играли первым номером, но до голевых моментов дело не доходило. Следует отметить достаточно активный прессинг игроков датской команды. Свой первый момент украинцы реализовали. После прострела Волошина отличился Ванат – 1:0. Подопечные Шовковского контролировали мяч, но темп встречи не форсировали. В первой половине встречи команды не порадовали ярким футболом, но главное, что киевляне своим шансом воспользовались. Футболисты "Эсбьерга" в атаке вообще ничего не продемонстрировали.

После перерыва удалось датчанам перехватить инициативу и они могли даже сравнять счет.Лаусен закрутил удар со штрафного с правого фланга в ближнюю девятку, но Нещерет парировал. Во второй половине встречи гораздо активнее заиграли датчане, но конструктива в заключительной трети поля не хватало. А вот киевляне продолжили играть максимально эффективно в атаке. Брагару сместился с фланга в центр и шикарным ударом попал в верхний угол – 2:0.

В итоге, матч завершился победой "Динамо".

Контрольный матч

"Динамо" - "Эсбьерг" 2:0

Голы: Ванат (25), Брагару (68)

"Динамо": Нещерет (Игнатенко, 76) - Вивчаренко (Дубинчак, 67), Дячук (Биловар, 64), Попов, Ярмоленко (Брагару, 67), Волошин, Ванат (Герреро, 64), Рубчинский, Кабаев (Шапаренко, 67), Тымчик, Михайленко (Бражко, 46)

"Эсбьерг": Гадегор - Монтано, Троэльсен, Скиппер, Бус, Бурхане, Лаусен, Бек, Бьюр, Маден, Фрерикс.