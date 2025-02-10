  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Черноморца рассказал об изменениях в списке спарринг-партнеров команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Черноморца рассказал об изменениях в списке спарринг-партнеров команды

Премьер-лига

Количество спаррингов в Турции увеличилось

Тренер Черноморца рассказал об изменениях в списке спарринг-партнеров команды

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Заключительная часть тренировочного сбора, который одесский "Черноморец" проводит в Турции, станет более насыщенной. Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, она будет дополнена еще одним контрольным матчем.

Изначально планировалось, что на турецком Средиземноморье будет проведено 8 или 9 спаррингов. Однако в процессе зарубежной подготовки тренерский штаб "Черноморца" решил использовать возможность увеличить их количество. В частности, в расписании игр "моряков" появились дополнительные спарринг-партнеры, с одним из которых, грузинским "Колхети 1913" (3:4), они встретились в минувший вторник во втором матче дня.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщил главный тренер "Черноморца" Александр Бабич, в списке спаррингов удалось определиться еще с одним соперником.

- Еще перед началом турецкого сбора мы планировали сыграть перед отъездом домой два контрольных матча 12 февраля, - сказал он. - Однако тогда найти спарринг-партнера на утреннюю игру было сложно, да и на дневной матч договоренность с грузинской "Дилой" была достигнута только во время пребывания в Турции. Зато возник соперник на 11-е число на вечер - и мы согласились.

- Кто выполнит роль спарринг-партнера в этот день?

- Сначала планировалось, что это будет чешский "Фастав" из Злина. Команда эта очень крепкая, является лидером второго дивизиона Чехии. Два дня назад с ней на сборе встречалась киевская "Оболонь" и выиграла 1:0. Однако затем по независящим от нас причинам пришлось искать другого соперника. Им стал киргизский ФК "Узген".

- В заключительных спаррингах - с "Узгеном" и "Дилой" намерены задействовать тот состав команды, который будет планироваться на официальные матчи весенней части сезона-2024/25?

- В определенной степени - да. На днях еще раз посмотрим на футболистов - и в упомянутых вами поединках будем наигрывать более-менее оптимальный по отношению к весне состав.

По теме
yellow-arrow
Динамо отменило контрольный матч и добавило два новых спарринга
yellow-arrow
Определился следующий соперник Шахтера на зимних сборах
yellow-arrow
Дмитрулину исполнилось 50 лет. Суркис поздравил легенду Динамо с юбилеем
Черноморец (Одесса) Александр Бабич эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
10.02.2025 в 13:45
ты уже опоздал с основным составом --по приезду домой подавай в отставку --тебя всё равно выгонят с позором
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.02.2025 в 13:45
ты уже опоздал с основным составом --по приезду домой подавай в отставку --тебя всё равно выгонят с позором
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости