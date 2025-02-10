Тренер Черноморца рассказал об изменениях в списке спарринг-партнеров команды

Заключительная часть тренировочного сбора, который одесский "Черноморец" проводит в Турции, станет более насыщенной. Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, она будет дополнена еще одним контрольным матчем.

Изначально планировалось, что на турецком Средиземноморье будет проведено 8 или 9 спаррингов. Однако в процессе зарубежной подготовки тренерский штаб "Черноморца" решил использовать возможность увеличить их количество. В частности, в расписании игр "моряков" появились дополнительные спарринг-партнеры, с одним из которых, грузинским "Колхети 1913" (3:4), они встретились в минувший вторник во втором матче дня.

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Как сообщил главный тренер "Черноморца" Александр Бабич, в списке спаррингов удалось определиться еще с одним соперником.

- Еще перед началом турецкого сбора мы планировали сыграть перед отъездом домой два контрольных матча 12 февраля, - сказал он. - Однако тогда найти спарринг-партнера на утреннюю игру было сложно, да и на дневной матч договоренность с грузинской "Дилой" была достигнута только во время пребывания в Турции. Зато возник соперник на 11-е число на вечер - и мы согласились.

- Кто выполнит роль спарринг-партнера в этот день?

- Сначала планировалось, что это будет чешский "Фастав" из Злина. Команда эта очень крепкая, является лидером второго дивизиона Чехии. Два дня назад с ней на сборе встречалась киевская "Оболонь" и выиграла 1:0. Однако затем по независящим от нас причинам пришлось искать другого соперника. Им стал киргизский ФК "Узген".

- В заключительных спаррингах - с "Узгеном" и "Дилой" намерены задействовать тот состав команды, который будет планироваться на официальные матчи весенней части сезона-2024/25?

- В определенной степени - да. На днях еще раз посмотрим на футболистов - и в упомянутых вами поединках будем наигрывать более-менее оптимальный по отношению к весне состав.