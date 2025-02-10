Дмитрулину исполнилось 50 лет. Суркис поздравил легенду Динамо с юбилеем

Сегодня, 10 февраля особый день для игрока "Динамо" 90-х - 2000-х Юрия Дмитрулина, который сейчас работает тренером в ДЮФШ "Динамо". Он отмечает 50-летний юбилей. По случаю знаковой даты именинника поздравил президент киевского клуба Игорь Суркис.

"Уважаемый Юрий Михайлович! В день Вашего прекрасного юбилея примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания от меня лично и от всей большой и дружной динамовской семьи!

Кажется, только недавно Вы впервые вышли на футбольное поле в составе киевского "Динамо", а на самом деле с тех пор прошло уже более 30 лет. Вы оставили неоценимый след в истории нашего клуба и всего украинского футбола, за десять с лишним лет, проведенных в первой команде, выиграв девять чемпионских титулов, шесть национальных Кубков, а также Суперкубок Украины.

Радуюсь, что теперь Вы передаете свой бесценный опыт молодым футболистам, не только обучая их футбольной мудрости и применяя индивидуальный подход, чтобы раскрыть их способности, но и проявляя незаурядные педагогические качества, мудрость и талант психолога. Вы для них - настоящий наставник, друг и пример для подражания.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного счастья, уюта, благополучия и взаимопонимания. Успехов в нелегкой тренерской работе, терпения и талантливых и способных воспитанников. А самое главное - скорейшего завершения войны и привычной, спокойной, безопасной жизни в свободной и независимой Украине", - приводит слова Суркиса официальный сайт "Динамо".