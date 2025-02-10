Определился следующий соперник Шахтера на зимних сборах

Стал известен следующий соперник "Шахтера" во время второго этапа зимних сборов в Турции.

Как сообщает пресс-служба "горняков", донецкий клуб проведет контрольный матч с чемпионом Латвии - РФШ (Рига). Игра состоится в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени. Это будет пятый спарринг команды Марино Пушича в зимнее межсезонье.

Напомним, ранее "Шахтер" обыграл в спарринге молдавский клуб "Зимбру" (3:0).