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Определился следующий соперник Шахтера на зимних сборах
Чемпион Латвии
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Стал известен следующий соперник "Шахтера" во время второго этапа зимних сборов в Турции.
Как сообщает пресс-служба "горняков", донецкий клуб проведет контрольный матч с чемпионом Латвии - РФШ (Рига). Игра состоится в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени. Это будет пятый спарринг команды Марино Пушича в зимнее межсезонье.
Напомним, ранее "Шахтер" обыграл в спарринге молдавский клуб "Зимбру" (3:0).
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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