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Динамо отменило контрольный матч и добавило два новых спарринга

Премьер-лига

Киевский клуб внес изменения в программу сборов

Динамо отменило контрольный матч и добавило два новых спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" сообщило об изменениях в программе контрольных поединков на учебно-тренировочном сборе в Турции.

11 февраля подопечные Александра Шовковского должны были сыграть с румынской командой "Чиксереда Меркуря Чук", но поединок был отменен.

В то же время, на 16 февраля киевский клуб запланирован два матча. В 10:00 "бело-синие" сыграют против недавнего соперника по Лиге Европы - латвийского РФШ. В 16:00 киевляне будут играть против молдавского клуба "Петрокуб".

Напомним, сегодня, 10 февраля "Динамо" сыграет с датским "Эсбьергом". Начало - в 16:00.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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