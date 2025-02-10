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Динамо отменило контрольный матч и добавило два новых спарринга
Киевский клуб внес изменения в программу сборов
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" сообщило об изменениях в программе контрольных поединков на учебно-тренировочном сборе в Турции.
11 февраля подопечные Александра Шовковского должны были сыграть с румынской командой "Чиксереда Меркуря Чук", но поединок был отменен.
В то же время, на 16 февраля киевский клуб запланирован два матча. В 10:00 "бело-синие" сыграют против недавнего соперника по Лиге Европы - латвийского РФШ. В 16:00 киевляне будут играть против молдавского клуба "Петрокуб".
Напомним, сегодня, 10 февраля "Динамо" сыграет с датским "Эсбьергом". Начало - в 16:00.
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