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Первая ничья на сборах. Заря - Адмира 0:0. Видеообзор товарищеского матча

Премьер-лига

Команды не реализовали свои моменты

Первая ничья на сборах. Заря - Адмира 0:0. Видеообзор товарищеского матча

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Луганская "Заря" провела очередной спарринг в Турции. Соперником луганчан была команда второй Бундеслиги Австрии - "Адмира". Игра завершилась со счетом - 0:0.

Напомним, ранее на зимних сборах "Заря" уступила "Висле" Краков (1:2), черногорской Будучности (0:4) и польской "Медзи" (1:2), а также обыграла "Шкендию" (2:1) и "Санкт-Пельтен" (4:1).

Учебно-тренировочные сборы. Турция
10.02.2025
"Заря" - "Адмира Вакер" 0:0

Состав "Зари": Сапутин, Джордан (К), Башич (Эскинья, 63), Тронтель, Жуниньо (Вантух, 46), Василец (Дришлюк, 60), Попара, Мичин (Кораблин, 63), Вакула (Кирюханцев, 63), Белоцерковец (Слесар, 46) (Горбач, 77), Супряга (Будковский, 46).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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