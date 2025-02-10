Примеры для Элиаса. Зарубежные тинейджеры Шахтера и их успехи в клубе

На днях “Шахтер” сообщил о появлении Кауана Элиаса. Сумма солидная — 17 миллионов евро без учета бонусов автоматически внесли воспитанника “Флуминенсе” в тройку самых дорогих приобретений в истории дончан.

Мы же прежде всего акцентируем внимание на возрасте. Сегодня не удивить бешеными инвестициями за восемнадцатилетних (или даже более молодых игроков) — трансферный рынок сформирован так, что за перспективу приходится платить очень и очень много.

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Положительных, как и отрицательных примеров достаточно, а в контексте Украины есть отдельные опасения. Как ни крути, те же латиноамериканцы преодолевают тысячи километров и вынуждены выступать в отличных климатических и культурных условиях. Это вам не Испания, где и аура похожа, да и с языком существенных проблем не возникнет. Если сюда наложить еще и фактор полномасштабной войны, то получается куча рисков.

Учитывая это, мы решили вспомнить, как “Шахтер” имел дело с другими иностранными тинейджерами. Что из этого получилось?

Хусрав Тоиров (Таджикистан, 18 лет, левый вингер)

Стоимость трансфера: 300 тысяч евро (из “Атырау” в марте 2023-го)

Статистика: 2 матча (21 минута)

Трофеи: УПЛ (2022/23)

Что дальше: является игроком, максимально далеким от “Шахтера”

Вдумайтесь — Хусрав Тоиров прибыл в стан “оранжево-черных” еще в эпоху Игоря Йовичевича. С момента марта 2023-го утекло немало воды, сменилось несколько тренеров, а мы так и нормально не увидели таджика в действии. Кто-то помнит минуты, выкроенные против “Львова” и “Ворсклы”?

Увы, Тоиров прославился вещами нефутбольного характера — например, лайком поддержал победу России над Сербией, за что был наказан штрафом.

В июле 2024-го “Шахтер” отправил нападающего, до этого поддерживавшего форму с юношеским составом, в аренду в знакомый ему “Атырау”. Не сказать, что Хусрав дал о себе знать и в Казахстане — в 10 встречах забил 1 мяч и отдал столько же результативных передач. Негусто.

В январе вингер вернулся в Украину и, как утверждают инсайдеры, просматривается одесским “Черноморцем”. Посмотрим, что сложится в дальнейшем (все же юноше только двадцать), однако убеждены, что в клубе вряд ли особо волнуются — 300 тысяч евро не назовешь суммой, которая с волнением заставляет хвататься за голову.

Торнике Окриашвили (Грузия, 18 лет, атакующий полузащитник)

Стоимость трансфера: 400 тысяч евро (из “Гагры” в июле 2010-го)

Статистика: —

Трофеи: —

Что дальше: в 2014-м перебрался в “Генк” за 1,8 млн евро

Торнике Окриашвили не сумел пробиться в первую команду “Шахтера”, но с пониманием отреагировал на судьбу. А вы попробуйте посоревноваться со все еще крутым Жадсоном или набирающим темп Генрихом Мхитаряном, вскоре выросшим в звезду европейского разлива.

Насыщенная конкуренция означала аренды в “Ильичевец” и “Черноморец”, и следует признать, что плеймейкер оставил после себя какой-никакой след — в 74 матчах организовал 8+4. Причастность к одесситам, как раз рубившимся в Лиге Европы, победный гол “Днепру” и 22 согласно паспорту привлекли “Генк” — бельгийская сторона выплатила 1,8 млн евро, а самому полузащитнику предоставила договор по схеме 3+2.

С окончательным уходом из “Шахтера” Торнике не приобрел стабильности и именно поэтому трудно констатировать, что он хотя бы на 20 процентов оправдал авансы. Путешествия по Турции, России, Кипру, возвращение домой и вояж в Объединенные Арабские Эмираты — Окриашвили побывал везде, где-то засветился и так же быстро потух. Неудивительно, что в тридцать два грузин находится на вольных хлебах.

Джулиус Агахова (Нигерия, 18 лет, центральный нападающий)

Стоимость трансфера: 750 тысяч евро (из “Эсперанса” в ноябре 2000-го)

Статистика: 171 матч (10 297 минут), 54 гола, 21 результативная передача

Трофеи: УПЛ (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2010/11), Кубок Украины (2000/01, 2001/02, 2003/04, 2011/12), Суперкубок Украины (2005, 2010, 2012)

Что дальше: в 2007-м перебрался в “Уиган” за 4 млн долларов, в 2009-м снова присоединился к “Шахтеру” свободным агентом

Агахову можно смело записать в локальные легенды “горняков”. Нигериец не сразу придет на ум при перечислении лучших легионеров дончан, однако точно заслужил место в пантеоне — хотя бы за золотой гол 2006-го, который автоматически обеспечил чемпионство.

Африканец ярко заехал в высшую лигу (в 8 дебютных поединках отгрузил 7 мячей), однако при расцвете Брандау постепенно отошел на задний план. И здесь мы только похвалим Джулиуса — он не прибегнул к конфликту, а превратился в человека, готового подстраховать и таким образом принести пользу.

Мы убеждены, что когда в 2009-м “Шахтер” подобрал нападающего после неудач в “Уигане” и “Кайсериспоре”, то это так Мирча Луческу отблагодарил за ранее проявленную лояльность. Алекс Тейшейра, Луис Адриану, Александр Гладкий — если честно, тогда действующий обладатель Кубка УЕФА не испытывал острой необходимости в доукомплектовании атакующей линии.

Примечательно, что в августе 2010-го Агахова был арендован “Севастополем”, в апреле 2013-го известил о завершении карьеры.

Кевин Келси (Венесуэла, 18 лет, центральный нападающий)

Стоимость трансфера: 1 млн евро (из “Бостон Ривер” в декабре 2023-го)

Статистика: 37 матчей (1 067 минут), 9 голов, 3 результативные передачи

Трофеи: УПЛ (2022/23, 2023/24), Кубок Украины (2023/24)

Что дальше: в 2025-м перебрался в “Портленд Тимберс” за 6 млн долларов

Несмотря на то, что венесуэлец ненадолго задержался в “Шахтере”, он запомнился исключительно с хорошей стороны.

Дебют пришелся на 1/16-ю Лиги Европы против “Ренна”, причем Келси не побоялся ответственности и взялся бить решающий пенальти в послематчевой серии. Вот это хладнокровие, мобильность, грациозность в движениях и готовность войти в игру в любой отрезок времени превратила южноамериканца в настоящий джокер.

Действуя в ограниченных условиях, Кевин поразил ворота “Фейеноорда”, “Кривбасса”, “Львова”, “Колоса”, “Александрии”, “Зари” и ЛНЗ (дубль) — на секундочку, это 7 точных выстрелов из 9-ти общих.

В апреле 2024-го парень отправился в “Цинциннати”, забил 6 мячей и дал понять, что не слишком стремится снова бегать по просторам УПЛ. Скромная практика, неочевидные отношения с Марино Пушичем, война и 6 миллионов долларов, предложенные “Портленд Тимберс”, подытожили повторный отъезд в MLS, но уже с концами.

Эгиналду (Бразилия, 18 лет, левый вингер)

Стоимость трансфера: 3,5 млн евро (из “Васко да Гама” в июле 2023-го)

Статистика: 46 матчей (1 456 минут), 6 голов, 6 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2023/24), Кубок Украины (2023/24)

Что дальше: является игроком, приближенным к основе “Шахтера”

Пока “оранжево-черные” не ударили по рукам с Кауаном Элиасом, в соцсетях широко обсуждался вариант с полноценной ставкой на Эгиналду в роли основного нападающего (обидно, но Лассина Траоре все никак не выйдет на уровень себя прежнего до переломной травмы колена).

Заслужил ли это бразилец? Возможно, ведь у универсала не отнять чувство эпизода и способности отработать чуть ли не на каждой позиции впереди. Еще с “Марселем” в ЛЕ мы убедились, настолько цепким является Эгиналду, да и против “Янг Бойз” его активность существенно повлияла на ход игры — именно с передачи вингера Георгий Судаков и гарантировал победу 2:1.

Выпускник академии “Васко” обладает неплохим потенциалом и имеет куда расти — если Марино Пушич доверит еще больше времени, то вполне соберет хороший урожай.

Маркос Антонио (Бразилия, 18 лет, центральный полузащитник)

Стоимость трансфера: 3,5 млн евро (из “Эшторила” в феврале 2019-го)

Статистика: 101 матч (5 587 минут), 9 голов, 5 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2019/20, 2020/21), Кубок Украины (2018/19), Суперкубок Украины (2021 )

) Что дальше: в 2022-м перебрался в “Лацио” за 7,5 млн евро

Кто-кто, а Маркос Антонио достойно себя зарекомендовал — понравился в центре полузащиты и отметился несколькими важными действиями. Центрхав сломал сопротивление “Вольфсбурга” (2:1), присоединился к виктории над “Генком” (2:1), дважды огорчил «Динамо» в Класычном (3:0 и 3:1) —словом, редко, но метко.

Великолепное видение поля и умение эффективно поддержать развитие атаки позволили “прописаться” в старте. Вполне вероятно, что Маркос продолжил бы прогрессировать в “Шахтере”, однако свои коррективы внесла война. Подчеркнем тот факт, что воспитанник “Атлетико” Паранаэнсе цивилизованно попрощался с Украиной — не стал бежать куда глаза глядят, как это воплотили Тете или Манор Соломон, а помог заработать 7,5 млн евро.

К сожалению, у Антонио не пошло в “Лацио” (иначе бы не состоялись аренды в ПАОК и “Сан-Паулу”), сейчас он пытается перезагрузиться на родине.

Невертон (Бразилия, 18 лет, левый вингер)

Стоимость трансфера: 3,6 млн евро (из “Сан-Паулу” в июле 2023-го)

Статистика: 37 матчей (1 503 минуты), 3 гола, 3 результативные передачи

Трофеи: УПЛ (2023/24), Кубок Украины (2023/24)

Что дальше: пока что игрок ротации “Шахтера”

В октябре 2024-го Невертон попал в топ-двадцатку претендентов на премию Golden Boy. Журналисты не остались в стороне и по делу оценили скиллы — нападающий умеет в дриблинг, быстрый и со своими габаритами знает, как подобраться к сопернику и выцарапать мяч.

Подтвердил ли уроженец Пернамбуку мнение престижного СМИ? Он все еще в процессе становления и вынужден сражаться за место под солнцем — будучи левым вингером, чувствует конкуренцию со стороны Эгиналду, а на параллельный фланг, даже с уходом Александра Зубкова, так и просится Педриньо.

Надо пахать, чтобы обеспечить большую лояльность — Невертон поспособствовал победе над “Динамо” в марте 2023-го, однако глобально не засветился в знаковых матчах. Хотя за помощь с “Зарей”, “Оболонью”, ЛНЗ, “Ингульцом” и “Ворсклой” точно поблагодарили.

Чиприан Марика (Румыния, 18 лет, центральный форвард)

Стоимость трансфера: 5 млн евро (из “Динамо” Бухарест» в марте 2004-го)

Статистика: 118 матчей (6 413 минут), 26 голов, 17 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2004/2005, 2005/2006), Кубок Украины (2003/2004), Суперкубок Украины (2005)

Что дальше: в 2007-м перебрался в “Штутгарт” за 7 млн евро

Кто-то скажет, что Чиприан Марика ходил в вечно перспективных и не полностью раскрылся. Мы не совсем согласны с таким тезисом — все же в 2007-м “Штутгарт”, который только-только получил серебряную салатницу, выложил за румына рекордную для себя сумму. Если бы не Мирча Луческу, этого бы не произошло.

Чиприан прибыл еще при “каденции” Бернда Шустера, но не нашел поддержки. Это логично — немецкий тренер пытался лихорадочно спастись, поэтому ставил на зрелых футболистов (все мы знаем, что эта тактика подытожилась провалом).

Луческу же, обладая полным кредитом доверия, имел достаточно времени, чтобы интегрировать Марику. Соотечественник ответил результатом — забил “Роме" (2:2), “Штутгарту” (2:0), спасительный “Олимпиакосу” (2:2), постарался с “Днепром”, “Металлистом” и “Динамо”.

Хотелось, чтобы парень лучше налегал на Высшую лигу, но что поделаешь — прежде всего, хотел продаться в Европу. В конце концов, это и произошло.

Винисиус Тобиас (Бразилия, 17 лет, правый защитник)

Стоимость трансфера: 6 млн евро (из “Интернасьоналя” в январе 2022-го)

Статистика: 10 матчей (751 минута), 4 результативные передачи

Трофеи: —

Что дальше: пока что игрок ротации “Шахтера”

Странные дела — Винисиус Тобиас еще ничего не успел завоевать с “Шахтером”, зато является обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка Испании. Бразилец вроде и понравился Карло Анчелотти, был привлечен к Копа дель Рей, попал в заявку на ЛЧ и таким образом обогатился самым престижным клубным трофеем. Здесь можно только позавидовать.

В Украине пока все посредственно. Мы не игнорируем ассисты, сделанные против “Карпат”, “Оболони”, “Зари” и “Ворсклы”, однако реальность следующая — Винисиус пока не в состоянии подвинуть Ефима Коноплю. Хотя, возможно, все впереди.

А как себя покажет Кауан Элиас? Скоро узнаем.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine