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Экс-игрок Карпат и Ворсклы завершил карьеру в 36 лет
Об этом футболист сообщил в соцсетях
Фото: instagram.com/dytiatiev
Бывший футболист львовских "Карпат" и полтавской "Ворсклы" объявил о завершении карьеры в 36-летнем возрасте.
Центральный защитник Алексей Дитятьев, последним клубом которого был "Колос-2", покинул команду и завершил свою игровую карьеру. В сообщении от клуба игроку пожелали успехов в новых начинаниях.
"Я заканчиваю карьеру футболиста с гордо поднятой головой. На футбольном поле и за его пределами я выкладывался на максимум. Этот этап завершен. Однако я уверен, что новые вызовы будут не менее интересными и насыщенными", — написал Дитятьев.
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Напомним, что кроме "Карпат" и "Ворсклы", он выступал за донецкий "Олимпик", польскую "Краковию" и "Львов". На его счету два гола в 80 матчах в УПЛ.
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