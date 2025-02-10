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Хавбек Левого Берега: Шахтер есть Шахтер. Преимущество в очном матче будет у них

Премьер-лига
Обновлено

Клим Приходько рассказал о зимних сборах киевской команды

Хавбек Левого Берега: Шахтер есть Шахтер. Преимущество в очном матче будет у них

fclb.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Левого Берега" Клим Приходько рассказал, как проходят сборы команды в Турции.

"Все проходит хорошо. Тяжелые нагрузки, много тренировок. Ну сборы как сборы, немного устали, но, честно говоря, я не чувствую что уже половина прошла.

Результат матча с "Самгурали" (1:2)? Хороший спарринг. Я не могу сказать, что сейчас важен результат. Потому что это сборы и более важно получить игровую практику и нагрузку. Эти курьезные голы, особенно первый, которые мы пропустили, ну такое бывает, это футбол, и ничего страшного в этом нет.

Играем без двух травмированных центральных защитников. Как нужно их замещать? Ну, это больше не ко мне вопрос. Потому что я играю на своей позиции. Да и это больше вопрос, наверное, для тренеров, но такое бывает, что футболисты получают травмы и приходится заменять. Ничего такого, все хорошо.

Первый матч после зимнего перерыва сыграем с "Шахтером". Ощущаем ли преимущество перед соперником, который уже вынужден был форсировать подготовку? Ну "Шахтер" - это "Шахтер". Там очень квалифицированные футболисты, играющие в Лиге чемпионов, и сказать что у нас преимущество я не могу. Мне кажется, наверное преимущество все-таки у них, потому что они уже играли официальные матчи. Я думаю, что больше преимущество в физическом плане и в плане игровом больше на их стороне. Все-таки нам еще предстоит поработать", - сказал Приходько.

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Клим Приходько Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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