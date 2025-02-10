Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Левого Берега: Шахтер есть Шахтер. Преимущество в очном матче будет у них
Клим Приходько рассказал о зимних сборах киевской команды
fclb.com.ua
Полузащитник "
"Все проходит хорошо. Тяжелые нагрузки, много тренировок. Ну сборы как сборы, немного устали, но, честно говоря, я не чувствую что уже половина прошла.
Результат матча с "Самгурали" (1:2)? Хороший спарринг. Я не могу сказать, что сейчас важен результат. Потому что это сборы и более важно получить игровую практику и нагрузку. Эти курьезные голы, особенно первый, которые мы пропустили, ну такое бывает, это футбол, и ничего страшного в этом нет.
Играем без двух травмированных центральных защитников. Как нужно их замещать? Ну, это больше не ко мне вопрос. Потому что я играю на своей позиции. Да и это больше вопрос, наверное, для тренеров, но такое бывает, что футболисты получают травмы и приходится заменять. Ничего такого, все хорошо.
Первый матч после зимнего перерыва сыграем с "Шахтером". Ощущаем ли преимущество перед соперником, который уже вынужден был форсировать подготовку? Ну "Шахтер" - это "Шахтер". Там очень квалифицированные футболисты, играющие в Лиге чемпионов, и сказать что у нас преимущество я не могу. Мне кажется, наверное преимущество все-таки у них, потому что они уже играли официальные матчи. Я думаю, что больше преимущество в физическом плане и в плане игровом больше на их стороне. Все-таки нам еще предстоит поработать", - сказал Приходько.
Популярное сейчас
- Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали
- Элиас стал третьим самым дорогим трансфером в чемпионате Украины. Топ-14 состоит исключительно из игроков Шахтера
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи