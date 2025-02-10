Два игрока Черноморца досрочно вернулись со сборов в Украину

Сразу два футболиста " Черноморца " вынужденно покинули расположение команды н а сборах в Турции. По данным Sport.ua, Богдан Билошевский и Даниил Удод по уважительным причинам уже вернулись в Украину.

У первого из них повреждение связки надколенника, а у второго мышечная травма. Билошевский и Удод продолжат восстанавливаться в Одессе, куда уже успели вернуться недавно.

Информацию о Билошевском подтвердил главный тренер "моряков" Александр Бабич.

"Этот футболист сейчас на реабилитации, – сказал он, – Некоторое время Богдан занимался индивидуально, а теперь он работает в Украине со своим тренером-реабилитологом. Однако мы надеемся, что до 20 февраля Богдан уже будет работать в общей группе", - сказал Бабич.

Известно также, что на больничном находится и капитан Черноморца Богдан Бутко, у которого также мышечная травма.