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Два игрока Черноморца досрочно вернулись со сборов в Украину

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Два игрока Черноморца досрочно вернулись со сборов в Украину

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Сразу два футболиста "Черноморца" вынужденно покинули расположение команды н а сборах в Турции. По данным Sport.ua, Богдан Билошевский и Даниил Удод по уважительным причинам уже вернулись в Украину.

У первого из них повреждение связки надколенника, а у второго мышечная травма. Билошевский и Удод продолжат восстанавливаться в Одессе, куда уже успели вернуться недавно.

Информацию о Билошевском подтвердил главный тренер "моряков" Александр Бабич.

"Этот футболист сейчас на реабилитации, – сказал он, – Некоторое время Богдан занимался индивидуально, а теперь он работает в Украине со своим тренером-реабилитологом. Однако мы надеемся, что до 20 февраля Богдан уже будет работать в общей группе", - сказал Бабич.

Известно также, что на больничном находится и капитан Черноморца Богдан Бутко, у которого также мышечная травма.

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Черноморец (Одесса) Богдан Билошевский Данил Удод
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.02.2025 в 19:31
а почему Бабич не поехал домой -он же тоже болен на голову
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.02.2025 в 19:31
а почему Бабич не поехал домой -он же тоже болен на голову
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