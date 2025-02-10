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Два игрока Черноморца досрочно вернулись со сборов в Украину
Все из-за сборов
instagram.com/fcchornomorets
Сразу два футболиста "
У первого из них повреждение связки надколенника, а у второго мышечная травма. Билошевский и Удод продолжат восстанавливаться в Одессе, куда уже успели вернуться недавно.
Информацию о Билошевском подтвердил главный тренер "моряков" Александр Бабич.
"Этот футболист сейчас на реабилитации, – сказал он, – Некоторое время Богдан занимался индивидуально, а теперь он работает в Украине со своим тренером-реабилитологом. Однако мы надеемся, что до 20 февраля Богдан уже будет работать в общей группе", - сказал Бабич.
Известно также, что на больничном находится и капитан Черноморца Богдан Бутко, у которого также мышечная травма.
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