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Левый Берег в концовке спасся в спарринге с командой из Узбекистана
Отыгрались в самой концовке
instagram.com/fc_liviybereh
В понедельник, 10 февраля, "Левый Берег" провел свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперникам команды Первака сегодня был клуб "Кызылкум" из Узбекистана.
Киевская команда пропустила довольно быстрый гол уже на 16-й минуте, но все-таки смогла отыграться, хотя для этого и понадобилось довольно много времени. Счет на 82-й минуте сравнял игрок, находящийся в киевском клубе на просмотре.
Свой следующий спарринг на сборах "Левый Берег" проведет в пятницу, 14 февраля с Колхети-1913 из Грузии.
"Кызылкум" (Зарафшан, Узбекистан) – "Левый Берег" 1:1
Голы: (16) - ИНП (82)
Состав "Левого Берега" (1-й тайм): Караващенко, Соколов, Семенов, Сидней, ИНП (игрок на просмотре), М.Когут, Приходько, Синица, Галас, Ризнык, Кобзарь.
Состав "Левого Берега" (2-й тайм): Механив, Астахов, Шаповал, Банада, И.Когут, Дедух, ИНП, Шастал, Войцеховский, Гереш (Самар, 65), Сухоручко.
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