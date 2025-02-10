Левый Берег в концовке спасся в спарринге с командой из Узбекистана

В понедельник, 10 февраля, "Левый Берег" провел свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперникам команды Первака сегодня был клуб "Кызылкум" из Узбекистана.

Киевская команда пропустила довольно быстрый гол уже на 16-й минуте, но все-таки смогла отыграться, хотя для этого и понадобилось довольно много времени. Счет на 82-й минуте сравнял игрок, находящийся в киевском клубе на просмотре.

Свой следующий спарринг на сборах "Левый Берег" проведет в пятницу, 14 февраля с Колхети-1913 из Грузии.

"Кызылкум" (Зарафшан, Узбекистан) – "Левый Берег" 1:1

Голы: (16) - ИНП (82)

Состав "Левого Берега" (1-й тайм): Караващенко, Соколов, Семенов, Сидней, ИНП (игрок на просмотре), М.Когут, Приходько, Синица, Галас, Ризнык, Кобзарь.

Состав "Левого Берега" (2-й тайм): Механив, Астахов, Шаповал, Банада, И.Когут, Дедух, ИНП, Шастал, Войцеховский, Гереш (Самар, 65), Сухоручко.