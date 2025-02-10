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Португальский гранд зимой вел переговоры по Судакову, - источник
Но не договорились по деньгам
Шахтар
Португальский "Порту" этой зимой проявлял интерес к хавбек "
Впрочем, также отмечается, что стороны, в итоге, не смогли договориться о сумме компенсации за игрока.
Кроме того, был интерес со стороны итальянской "Фиорентины", но и тут все дело уперлось в цену на игрока.
"Порту" в последний день трансферов продал центрального полузащитника Нико Гонсалеса в "Манчестер Сити", однако найти ему замену не успел.
22-летний Судаков в текущем сезоне провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
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