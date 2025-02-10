Португальский гранд зимой вел переговоры по Судакову, - источник

Португальский "Порту" этой зимой проявлял интерес к хавбек " Шахтера " Георгию Судакову, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Впрочем, также отмечается, что стороны, в итоге, не смогли договориться о сумме компенсации за игрока.

Кроме того, был интерес со стороны итальянской "Фиорентины", но и тут все дело уперлось в цену на игрока.

"Порту" в последний день трансферов продал центрального полузащитника Нико Гонсалеса в "Манчестер Сити", однако найти ему замену не успел.

22-летний Судаков в текущем сезоне провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.