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Португальский гранд зимой вел переговоры по Судакову, - источник

Премьер-лига
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Но не договорились по деньгам

Португальский гранд зимой вел переговоры по Судакову, - источник

Шахтар

Новина українською

Португальский "Порту" этой зимой проявлял интерес к хавбек "Шахтера" Георгию Судакову, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Впрочем, также отмечается, что стороны, в итоге, не смогли договориться о сумме компенсации за игрока.

Кроме того, был интерес со стороны итальянской "Фиорентины", но и тут все дело уперлось в цену на игрока.

"Порту" в последний день трансферов продал центрального полузащитника Нико Гонсалеса в "Манчестер Сити", однако найти ему замену не успел.

22-летний Судаков в текущем сезоне провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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