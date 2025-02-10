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Менеджер Карпат: У команды есть потенциал быть участником группового этапа Лиги Европы, Лиги конференций

Премьер-лига

В Карпатах смотрят в будущее

Менеджер Карпат: У команды есть потенциал быть участником группового этапа Лиги Европы, Лиги конференций

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Шеф-скаут и один из топ-менеджеров "Карпат" Глеб Корниенко заявил, что в будущем команда будет бороться за зону еврокубков.

"Потенциал "Карпат" безграничный, учитывая то видение, которое есть у президента и руководства. "Карпаты" должны быть конкурентоспособными в Украине и еврокубках.

Есть потенциал быть участником группового этапа Лиги Европы, Лиги конференций. И очень важно, чтобы была определенная ниша, где "Карпаты" готовят для европейских клубов украинских игроков и легионеров", – сказал Корниенко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

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Карпаты (Львов) Глеб Корниенко
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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