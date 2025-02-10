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Менеджер Карпат: У команды есть потенциал быть участником группового этапа Лиги Европы, Лиги конференций
В Карпатах смотрят в будущее
fckarpaty.org.ua
Шеф-скаут и один из топ-менеджеров "
"Потенциал "Карпат" безграничный, учитывая то видение, которое есть у президента и руководства. "Карпаты" должны быть конкурентоспособными в Украине и еврокубках.
Есть потенциал быть участником группового этапа Лиги Европы, Лиги конференций. И очень важно, чтобы была определенная ниша, где "Карпаты" готовят для европейских клубов украинских игроков и легионеров", – сказал Корниенко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.
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