Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фейеноорд после отставки главного тренера контактировал с Пушичем
Нидерландский клуб в экстренном порядке ищет нового тренера
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Фейеноорд" после
И как сообщает Tuttomercatoweb, по этому поводу нидерландский клуб кон тактировал с главным тренером "Шахтера" Марино Пушича, который до "Шахтер" входил в тренерский штаб Арне Слота в "Фейе".
Впрочем, пока что неизвестно, согласится ли "Шахтер" тренера отпустить его.
Напомним, что в чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" занимает 5-е место.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали
- Черноморец просматривает бывшего игрока Днепра-1
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000