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Фейеноорд после отставки главного тренера контактировал с Пушичем

Премьер-лига

Нидерландский клуб в экстренном порядке ищет нового тренера

Фейеноорд после отставки главного тренера контактировал с Пушичем

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Фейеноорд" после отставки главного тренера Бриана Приске начал поиски нового коуча.

И как сообщает Tuttomercatoweb, по этому поводу нидерландский клуб кон тактировал с главным тренером "Шахтера" Марино Пушича, который до "Шахтер" входил в тренерский штаб Арне Слота в "Фейе".

Впрочем, пока что неизвестно, согласится ли "Шахтер" тренера отпустить его.

Напомним, что в чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" занимает 5-е место.

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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
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