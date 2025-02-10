Фейеноорд после отставки главного тренера контактировал с Пушичем

"Фейеноорд" после отставки главного тренера Бриана Приске начал поиски нового коуча.

И как сообщает Tuttomercatoweb, по этому поводу нидерландский клуб кон тактировал с главным тренером "Шахтера" Марино Пушича, который до "Шахтер" входил в тренерский штаб Арне Слота в "Фейе".

Впрочем, пока что неизвестно, согласится ли "Шахтер" тренера отпустить его.

Напомним, что в чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" занимает 5-е место.