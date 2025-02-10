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"Тренировки очень интересные и крутые", - новичок Кривбасса рассказал об адаптации в команде
Глейкер Мендоза привыкает к новой команде
Фото: ФК Кривбас
Венесуэльский новичок "
– Глейкер, как проходит твоя адаптация в новой команде?
– Меня очень хорошо приняли в ФК "Кривбасс". Я рад познакомиться с новыми товарищами по команде и чувствую единство и дружескую атмосферу среди ребят. Поэтому все отлично, я доволен приемом.
- С кем успел больше всего подружиться за это время?
- Сейчас больше всего общаюсь с легионерами. Это Ндомбази, Аморозо, Бандейра, Конате, Илич, Соса и Дибанго. Именно с этими ребятами я провожу время и много общаюсь.
– Как тебе тренировочный процесс в "Кривбассе"?
- Честно говоря, тренировки очень интересные и крутые – интенсивные и быстрые. Плодотворно работаем, поэтому, уверен, к сезону подготовимся как следует.
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