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"Тренировки очень интересные и крутые", - новичок Кривбасса рассказал об адаптации в команде

Премьер-лига

Глейкер Мендоза привыкает к новой команде

"Тренировки очень интересные и крутые", - новичок Кривбасса рассказал об адаптации в команде

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Венесуэльский новичок "Кривбасса" Глейкер Мендоза подлился своими первыми впечатлениями от пребывания в криворожской команде.

– Глейкер, как проходит твоя адаптация в новой команде?

– Меня очень хорошо приняли в ФК "Кривбасс". Я рад познакомиться с новыми товарищами по команде и чувствую единство и дружескую атмосферу среди ребят. Поэтому все отлично, я доволен приемом.

- С кем успел больше всего подружиться за это время?

- Сейчас больше всего общаюсь с легионерами. Это Ндомбази, Аморозо, Бандейра, Конате, Илич, Соса и Дибанго. Именно с этими ребятами я провожу время и много общаюсь.

– Как тебе тренировочный процесс в "Кривбассе"?

- Честно говоря, тренировки очень интересные и крутые – интенсивные и быстрые. Плодотворно работаем, поэтому, уверен, к сезону подготовимся как следует.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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