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Молодой кипер Динамо: Овации от ветеранов команды? Они шутили, они хорошо ко мне относятся
Молодой голкипер проводит сборы с первой командой Динамо
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" Денис Игнатенко прокомментировал
– Для голкипера сыграть на ноль – насколько это важнее победы команды?
– Конечно, на ноль сыграть – это очень хорошо, очень приятно. Это придает уверенности, и на следующий матч ты выходишь более уверенным.
– Ты вышел во 2-м тайме. Когда ты выходил, порция оваций была с трибуны – Пихаленок, Караваев, потом к ним присоединился Ярмоленко. В целом, что чувствовал?
– Честно, было очень приятно. Я знаю, что они шутили, что они хорошо ко мне относятся. Я очень рад.
– В общей сложности больше месяца уже "Динамо" на сборах. Как тебе прошел этот долгий период. Что сейчас чувствуешь после того, как команда уже месяц тренируется и играет контрольные матчи, ну и 2 матча было в Лиге Европы?
– Конечно, тяжело, хочется уже домой, но это сборы, все команды через них проходят. Я думаю, что наша команда прошла очень хорошо эти сборы.
– Александр Караваев аплодировал после твоего сейва. Расскажи секреты.
– Здесь нет никакого секрета – тренировки, тренировки и еще раз тренировки.
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