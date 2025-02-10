Молодой кипер Динамо: Овации от ветеранов команды? Они шутили, они хорошо ко мне относятся

Голкипер "Динамо" Денис Игнатенко прокомментировал победу над датским "Есбьергом" (2:0) в спарринге на сборах в Турции.

– Для голкипера сыграть на ноль – насколько это важнее победы команды?

– Конечно, на ноль сыграть – это очень хорошо, очень приятно. Это придает уверенности, и на следующий матч ты выходишь более уверенным.

– Ты вышел во 2-м тайме. Когда ты выходил, порция оваций была с трибуны – Пихаленок, Караваев, потом к ним присоединился Ярмоленко. В целом, что чувствовал?

– Честно, было очень приятно. Я знаю, что они шутили, что они хорошо ко мне относятся. Я очень рад.

– В общей сложности больше месяца уже "Динамо" на сборах. Как тебе прошел этот долгий период. Что сейчас чувствуешь после того, как команда уже месяц тренируется и играет контрольные матчи, ну и 2 матча было в Лиге Европы?

– Конечно, тяжело, хочется уже домой, но это сборы, все команды через них проходят. Я думаю, что наша команда прошла очень хорошо эти сборы.

– Александр Караваев аплодировал после твоего сейва. Расскажи секреты.

– Здесь нет никакого секрета – тренировки, тренировки и еще раз тренировки.