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Дмитрулин: Шапаренку уже 26. Много шансов уехать в хороший европейский клуб у него не будет
А время идет...
Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший защитник сборной Украины и "
"Шапаренку сколько уже – 26? Надо понимать, что много шансов у него не будет, чтобы уехать за границу в хороший клуб. Поэтому над этим вопросом сейчас нужно думать. Но опять же, если сам игрок не будет показывать себя с лучшей стороны в матчах за сборную и еврокубках, такого футболиста никто не купит.
По игровым качествам какой из ведущих чемпионатов лучше подошел бы Шапаренко? Думаю, чемпионат Испании Шапаренко подошел бы", – отметил Дмитрулин.
Напомним, что в текущем сезоне Шапаренко провел 22 матча за "Динамо", забив четыре гола и сделав девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.
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