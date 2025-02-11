Дмитрулин: Шапаренку уже 26. Много шансов уехать в хороший европейский клуб у него не будет

Бывший защитник сборной Украины и " Динамо " Юрий Дмитрулин поделился своим мнением о полузащитнике киевской команды Николае Шапаренко.

"Шапаренку сколько уже – 26? Надо понимать, что много шансов у него не будет, чтобы уехать за границу в хороший клуб. Поэтому над этим вопросом сейчас нужно думать. Но опять же, если сам игрок не будет показывать себя с лучшей стороны в матчах за сборную и еврокубках, такого футболиста никто не купит.

По игровым качествам какой из ведущих чемпионатов лучше подошел бы Шапаренко? Думаю, чемпионат Испании Шапаренко подошел бы", – отметил Дмитрулин.