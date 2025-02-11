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Дмитрулин: Шапаренку уже 26. Много шансов уехать в хороший европейский клуб у него не будет

Премьер-лига

А время идет...

Дмитрулин: Шапаренку уже 26. Много шансов уехать в хороший европейский клуб у него не будет

Олександр Приходько, UA-Футбол

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Бывший защитник сборной Украины и "Динамо" Юрий Дмитрулин поделился своим мнением о полузащитнике киевской команды Николае Шапаренко.

"Шапаренку сколько уже – 26? Надо понимать, что много шансов у него не будет, чтобы уехать за границу в хороший клуб. Поэтому над этим вопросом сейчас нужно думать. Но опять же, если сам игрок не будет показывать себя с лучшей стороны в матчах за сборную и еврокубках, такого футболиста никто не купит.

По игровым качествам какой из ведущих чемпионатов лучше подошел бы Шапаренко? Думаю, чемпионат Испании Шапаренко подошел бы", – отметил Дмитрулин.

Напомним, что в текущем сезоне Шапаренко провел 22 матча за "Динамо", забив четыре гола и сделав девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.

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Юрий Дмитрулин Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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