Подписание бразильского новичка Левого Берега может сорваться из-за проблем с документами

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог спарринга на сборе в Турции с "Кызылкумом" (Узбекистан), который завершился вничью 1:1.

"Я доволен сегодняшним контрольным матчем. Пожалуй, "Кызылкум" был сильнейшим среди соперников, с которыми встречались в Турции. Были два разных тайма. После перерыва наши игроки, вышедшие на замену, действовали более содержательно, целенаправленно и заслуженно сравняли счет под занавес поединка.

У "Левого Берега" отличился новичок, бразилец Диего Энрике Соуза да Силва. Мы уже с ним согласовали условия, подписали предварительный контракт, но поскольку его предыдущий клуб С.A.Taquaritinqa медлит с отправкой трансферных документов, то это не позволяет оформить соглашение", - рассказал Первак.