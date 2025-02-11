Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подписание бразильского новичка Левого Берега может сорваться из-за проблем с документами
Бразильский клуб мешкает с документами
instagram.com/fc_liviybereh
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог спарринга на сборе в Турции с "Кызылкумом" (Узбекистан),
"Я доволен сегодняшним контрольным матчем. Пожалуй, "Кызылкум" был сильнейшим среди соперников, с которыми встречались в Турции. Были два разных тайма. После перерыва наши игроки, вышедшие на замену, действовали более содержательно, целенаправленно и заслуженно сравняли счет под занавес поединка.
У "Левого Берега" отличился новичок, бразилец Диего Энрике Соуза да Силва. Мы уже с ним согласовали условия, подписали предварительный контракт, но поскольку его предыдущий клуб С.A.Taquaritinqa медлит с отправкой трансферных документов, то это не позволяет оформить соглашение", - рассказал Первак.
Напомним, что свой следующий спарринг подопечные Виталия Первака проведут 14 февраля из "Колхети 1913" (Грузия).
Популярное сейчас
- Лунин и Саудовская Аравия. Известна позиция президента Реала по украинцу
- Бурбас заявил, что вице-президент УАФ Шевченко подал в суд на него и на Цыганыка
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Опытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены