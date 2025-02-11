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Задерака: Мы хорошо разобрали слабые и сильные стороны Левадии

Премьер-лига

"Кривбасс" обыграл в спарринге эстонский клуб

Задерака: Мы хорошо разобрали слабые и сильные стороны Левадии

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака рассказал о победе в контрольном матче над эстонской "Левадией" (4:1).

- Макс, все ли удалось в этом спарринге?

- Матч выдался насыщенным на события. Думаю, эта игра дала нашему тренерскому штабу много информации для анализа, поэтому они разберут ее. Будем двигаться дальше.

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- Несмотря на счет, соперник создал нам достаточно проблем?

- Это квалифицированный, очень хороший оппонент. Мы готовились к игре, разбирали слабые и сильные стороны "Левадии". Могу сказать, что мы это хорошо сделали.

- Игра против "Раннерса" уже пройденный этап?

- Да, 100 процентов. Не хочется оправдываться. Но это сборы и бывают такие матчи, через которые надо пройти. Надеюсь, что у нас в чемпионате будет все в порядке. Предыдущий спарринг сделал нас только сильнее.

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- Какое настроение в конце сборов?

- Выиграли, настроение отличное. Готовимся к заключительной игре и будем уже отправляться домой. Мы очень сильно скучаем по дому, - сказал Задерака.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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