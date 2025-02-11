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Задерака: Мы хорошо разобрали слабые и сильные стороны Левадии
"Кривбасс" обыграл в спарринге эстонский клуб
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака рассказал о победе в контрольном матче над эстонской "Левадией" (4:1).
- Макс, все ли удалось в этом спарринге?
- Матч выдался насыщенным на события. Думаю, эта игра дала нашему тренерскому штабу много информации для анализа, поэтому они разберут ее. Будем двигаться дальше.
- Несмотря на счет, соперник создал нам достаточно проблем?
- Это квалифицированный, очень хороший оппонент. Мы готовились к игре, разбирали слабые и сильные стороны "Левадии". Могу сказать, что мы это хорошо сделали.
- Игра против "Раннерса" уже пройденный этап?
- Да, 100 процентов. Не хочется оправдываться. Но это сборы и бывают такие матчи, через которые надо пройти. Надеюсь, что у нас в чемпионате будет все в порядке. Предыдущий спарринг сделал нас только сильнее.
- Какое настроение в конце сборов?
- Выиграли, настроение отличное. Готовимся к заключительной игре и будем уже отправляться домой. Мы очень сильно скучаем по дому, - сказал Задерака.
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