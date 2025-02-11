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Оболонь - Милсами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Оболонь - Милсами. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Оболонь - Милсами. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" проведет товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником "пивоваров" будет молдавский клуб "Милсами", занимающий 5-е место в таблице чемпионата Молдовы.

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Начало игры запланировано на 14:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Оболони".

Товарищеский матч
11.02.2025
"Оболонь" 14:00 "Милсами"
Трансляция - YouTube-канал ФК "Оболонь"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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