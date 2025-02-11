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Виливальд: Тренировочный процесс у Кобина и Вернидуба отличается

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Виливальд: Тренировочный процесс у Кобина и Вернидуба отличается

Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Владимир Виливальд рассказал о сборах "бело-красных" в Испании, а также вспомнил свой период в "Ингульце".

"Сборы проходят хорошо, и сейчас я чувствую себя в отличной форме, ведь мы уже завершили первый этап подготовки и набрали необходимые кондиции. Считаю, что условия здесь отличные, что позволяет привести себя в оптимальное состояние и быть готовым к чемпионату. Я рад, что мы проводим сбор на базе Pinatar Arena - это действительно отличное место для подготовки.

Полгода я провел в аренде в "Ингульце", и могу сказать, что тренировочный процесс у Василия Кобина и Юрия Вернидуба отличается. У Юрия Вернидуба футбол более агрессивный и интенсивный. Василий Кобина также стремится играть в такой стиль, но у него нет таких условий, как здесь. В "Кривбассе" сильнее подбор игроков, из-за чего и тренировки сложнее.

Я следил за "Кривбассом" и видел, что много молодежи присоединилось к команде. На сбор в Испанию взяли пять игроков из U-19, и мне нравится, что Юрий Вернидуб дает шанс молодежи. Это важно как для клуба, так и для развития академии", - сказал он.

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Кривбасс (Кривой Рог) сбор Владимир Виливальд
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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