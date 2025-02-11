"Постоянно кричал". Экс-защитник Динамо назвал самого эмоционального тренера киевлян

Бывший защитник "Динамо" Юрий Дмитрулин вспомнил выступления под руководством бывшего главного тренера команды Йожефа Сабо.

- Вот вы попали в первую команду, которую тренировал Сабо. Ваши первые впечатления о Йожефе Йожефовиче?

- Сабо - эмоциональный тренер. На тренировках он постоянно кричал, что-то подсказывал. Многое ему не нравилось. Хотел лучшего для нас, для команды, но эмоции его переполняли. Однако я лично этому внимания не уделял. То, что Йожеф Йожефович мне говорил, я старался выполнять.

- Сабо - самый эмоциональный тренер в вашей карьере?

- Пожалуй, да, - сказал Дмитрулин в интервью изданию Украинский футбол.

Сабо возглавлял "Динамо" несколько раз - в 1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005 и 2007 годах.

Дмитрулин в составе киевского клуба провел 276 поединков, забил 7 голов и отдал 19 ассистов. Вместе с командой он девять раз становился чемпионом Украины и шесть раз выигрывал Кубок страны.