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"Постоянно кричал". Экс-защитник Динамо назвал самого эмоционального тренера киевлян
Дмитрулин считает Сабо самым эмоциональным наставником в своей карьере
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший защитник "Динамо" Юрий Дмитрулин вспомнил выступления под руководством бывшего главного тренера команды Йожефа Сабо.
- Вот вы попали в первую команду, которую тренировал Сабо. Ваши первые впечатления о Йожефе Йожефовиче?
- Сабо - эмоциональный тренер. На тренировках он постоянно кричал, что-то подсказывал. Многое ему не нравилось. Хотел лучшего для нас, для команды, но эмоции его переполняли. Однако я лично этому внимания не уделял. То, что Йожеф Йожефович мне говорил, я старался выполнять.
- Сабо - самый эмоциональный тренер в вашей карьере?
- Пожалуй, да, - сказал Дмитрулин в интервью изданию Украинский футбол.
Сабо возглавлял "Динамо" несколько раз - в 1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005 и 2007 годах.
Дмитрулин в составе киевского клуба провел 276 поединков, забил 7 голов и отдал 19 ассистов. Вместе с командой он девять раз становился чемпионом Украины и шесть раз выигрывал Кубок страны.
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