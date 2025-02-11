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Кривбасс объявил о подписании нигерийского хавбека
Второй зимний новичок
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" объявил о подписании 21-летнего нигерийского полузащитника Фердинанда Икенну.
Арендный контракт подписан до конца текущего сезона с опцией выкупа. В криворожском клубе он будет выступать под номером 8.
Амплуа Икенны - опорный полузащитник, центральный защитник, правый защитник. В Европе нигерийский футболист играл за клубы "Загорец" U-19, "Дубрава" (оба - Хорватия), а также болгарский "Левски". В первой части сезона чемпионата Болгарии 2024/25 сыграл 11 матчей и 2 поединка в Кубке. В его активе 10 матчей за сборную Нигерии U-17 (2019).
Отметим, что это второй новичок "Кривбасса" в зимнее межсезонье. Ранее клуб подписал Глейкера Мендозу.
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