Кривбасс объявил о подписании нигерийского хавбека

"Кривбасс" объявил о подписании 21-летнего нигерийского полузащитника Фердинанда Икенну.

Арендный контракт подписан до конца текущего сезона с опцией выкупа. В криворожском клубе он будет выступать под номером 8.

Амплуа Икенны - опорный полузащитник, центральный защитник, правый защитник. В Европе нигерийский футболист играл за клубы "Загорец" U-19, "Дубрава" (оба - Хорватия), а также болгарский "Левски". В первой части сезона чемпионата Болгарии 2024/25 сыграл 11 матчей и 2 поединка в Кубке. В его активе 10 матчей за сборную Нигерии U-17 (2019).

Отметим, что это второй новичок "Кривбасса" в зимнее межсезонье. Ранее клуб подписал Глейкера Мендозу.