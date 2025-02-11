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"Имеет все необходимые характеристики". В Кривбассе прокомментировали трансфер опорника из Нигерии

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Замена Бизимане

"Имеет все необходимые характеристики". В Кривбассе прокомментировали трансфер опорника из Нигерии

Кривбасс

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Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко поделился своими мыслями относительно подписания нигерийского опорного полузащитника Фердинанда Икенны.

"Икенна имеет все необходимые характеристики, чтобы спрогрессировать в нашей команде. Он - быстрый, агрессивный, динамичный футболист. Надеемся на быструю адаптацию Икенны в «Кривбассе» и добро пожаловать в красно-белую семью", - считает Баенко.

Отметим, что Икенна стал вторым зимним новичком "Кривбасса". До этого криворожане оформили трансфер Глейкера Мендозы.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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