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"Имеет все необходимые характеристики". В Кривбассе прокомментировали трансфер опорника из Нигерии
Замена Бизимане
Кривбасс
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко поделился своими мыслями относительно
"Икенна имеет все необходимые характеристики, чтобы спрогрессировать в нашей команде. Он - быстрый, агрессивный, динамичный футболист. Надеемся на быструю адаптацию Икенны в «Кривбассе» и добро пожаловать в красно-белую семью", - считает Баенко.
Отметим, что Икенна стал вторым зимним новичком "Кривбасса". До этого криворожане оформили трансфер Глейкера Мендозы.
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