Гамбиец и киргиз. Рух будет принимать решения по потенциальным новичкам уже во Львове

Лазарет " Руха " на зарубежном этапе подготовки ко второй части сезона в Словении наконец-то опустел.

По информации Sport.ua, вернулся в общую группу защитник Денис Слюсар, и не исключено, что он сможет сыграть в заключительном спарринге – 12 февраля со словенским "Триглавом".

Что касается двух легионеров, находившихся на просмотре – гамбийца Аласаны Йираджанга и киргиза Бекназа Алмазбекова, – они произвели неплохое впечатление. Однако решение относительно их будущего в "Рухе" будет приниматься после возвращения команды во Львов в конце недели.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" занимает 7-е место в УПЛ, набрав 23 очка.