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Гамбиец и киргиз. Рух будет принимать решения по потенциальным новичкам уже во Львове
Потенциальные новички пока что производят неплохое впечатление
instagram.com/fc.ruh.lviv
Лазарет "
По информации Sport.ua, вернулся в общую группу защитник Денис Слюсар, и не исключено, что он сможет сыграть в заключительном спарринге – 12 февраля со словенским "Триглавом".
Что касается двух легионеров, находившихся на просмотре – гамбийца Аласаны Йираджанга и киргиза Бекназа Алмазбекова, – они произвели неплохое впечатление. Однако решение относительно их будущего в "Рухе" будет приниматься после возвращения команды во Львов в конце недели.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" занимает 7-е место в УПЛ, набрав 23 очка.
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