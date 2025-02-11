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Гамбиец и киргиз. Рух будет принимать решения по потенциальным новичкам уже во Львове

Премьер-лига
Обновлено

Потенциальные новички пока что производят неплохое впечатление

Гамбиец и киргиз. Рух будет принимать решения по потенциальным новичкам уже во Львове

instagram.com/fc.ruh.lviv

Новина українською

Лазарет "Руха" на зарубежном этапе подготовки ко второй части сезона в Словении наконец-то опустел.

По информации Sport.ua, вернулся в общую группу защитник Денис Слюсар, и не исключено, что он сможет сыграть в заключительном спарринге – 12 февраля со словенским "Триглавом".

Что касается двух легионеров, находившихся на просмотре – гамбийца Аласаны Йираджанга и киргиза Бекназа Алмазбекова, – они произвели неплохое впечатление. Однако решение относительно их будущего в "Рухе" будет приниматься после возвращения команды во Львов в конце недели.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" занимает 7-е место в УПЛ, набрав 23 очка.

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Рух (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Smooth da Hustler (Львів)
11.02.2025 в 18:23
Так нігерієць і узбек, чи таки гамбієць і киргиз?)))))
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Комментарии 1
Smooth da Hustler (Львів)
11.02.2025 в 18:23
Так нігерієць і узбек, чи таки гамбієць і киргиз?)))))
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