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Первый тайм лучше второго. Оболонь в спарринге обыграла молдавскую команду
Оболонь обыграла Милсами
fc.obolon.ua
Во вторник, 11 февраля, "
"Пивовары" лучше провели первый тайм и вели к перерыву со счетом 2:0 – отличились Черненко и Бычек.
А вот во втором тайме активнее выглядела молдавская команда. "Милсами" смог отыграть один гол, однако "Оболонь", в итоге, одержала победу 2:1.
"Оболонь" - "Милсами" (Молдова) 2:1
Голы: Черненко (9), Бычек (29) – 79
Стартовый состав "Оболони": Марченко, Осман, Ломницкий, Приймак, Стасюк, Суханов, Курко, Витенчук, Ильин, Черненко, Бычек
Запасные "Оболони": Федоривский, Рыбка, Дубко, Карась, Грисьо, Мороз, Груша
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