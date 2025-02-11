Первый тайм лучше второго. Оболонь в спарринге обыграла молдавскую команду

Во вторник, 11 февраля, " Оболонь " провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником команды Шищенко был молдавский ФК "Милсами".

"Пивовары" лучше провели первый тайм и вели к перерыву со счетом 2:0 – отличились Черненко и Бычек.

А вот во втором тайме активнее выглядела молдавская команда. "Милсами" смог отыграть один гол, однако "Оболонь", в итоге, одержала победу 2:1.

"Оболонь" - "Милсами" (Молдова) 2:1

Голы: Черненко (9), Бычек (29) – 79

Стартовый состав "Оболони": Марченко, Осман, Ломницкий, Приймак, Стасюк, Суханов, Курко, Витенчук, Ильин, Черненко, Бычек

Запасные "Оболони": Федоривский, Рыбка, Дубко, Карась, Грисьо, Мороз, Груша