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Крупский: Думаю, Срна понимает, что каждый футболист в праве принимать собственное решение

Премьер-лига
Обновлено

Защитник Ворсклы рассказал, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

Крупский: Думаю, Срна понимает, что каждый футболист в праве принимать собственное решение

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский, который недавно подписал контракт с "Металлистом 1925" рассказал, почему он выбрал харьковский клуб, а не "Шахтер", который также интересовался игроком.

– Как вы отреагировали на выражение Дарио Срны: "Футболист, выбирающий между "Металлистом 1925" и "Шахтером", при всем уважении – он нам не нужен"?

– Я очень уважаю Дарио, он был одним из лучших правых защитников в истории украинского футбола. Полагаю, он точно понимает, что каждый футболист в праве принимать собственное решение. Только уважение к "Шахтеру" и Дарио, поэтому его слова никакой реакции не вызывали.

– Какую роль сыграл ваш агент в этом трансфере? Он убеждал вас перейти к "Металлисту 1925" или только помогал в переговорах?

– Никакой агент не может меня силой убедить идти в клуб, в который я бы не хотел. "Металлист 1925" предложил план развития. Я вижу перспективу в клубе и моем профессиональном росте там быстрее, чем в любом другом.

– Как вы оцениваете этот комментарий: как конструктивная критика или просто эмоциональное заявление?

– Не мне оценивать этот комментарий. У меня до самого Дарио вопросов нет. Я его очень уважаю, как и его мнение. Он уважает мое.

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Дарио Срна Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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