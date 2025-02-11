Крупский: Думаю, Срна понимает, что каждый футболист в праве принимать собственное решение

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский, который недавно подписал контракт с "Металлистом 1925" рассказал, почему он выбрал харьковский клуб, а не " Шахтер ", который также интересовался игроком.

– Как вы отреагировали на выражение Дарио Срны: "Футболист, выбирающий между "Металлистом 1925" и "Шахтером", при всем уважении – он нам не нужен"?

– Я очень уважаю Дарио, он был одним из лучших правых защитников в истории украинского футбола. Полагаю, он точно понимает, что каждый футболист в праве принимать собственное решение. Только уважение к "Шахтеру" и Дарио, поэтому его слова никакой реакции не вызывали.

– Какую роль сыграл ваш агент в этом трансфере? Он убеждал вас перейти к "Металлисту 1925" или только помогал в переговорах?

– Никакой агент не может меня силой убедить идти в клуб, в который я бы не хотел. "Металлист 1925" предложил план развития. Я вижу перспективу в клубе и моем профессиональном росте там быстрее, чем в любом другом.

– Как вы оцениваете этот комментарий: как конструктивная критика или просто эмоциональное заявление?

– Не мне оценивать этот комментарий. У меня до самого Дарио вопросов нет. Я его очень уважаю, как и его мнение. Он уважает мое.