Шахтер подписал 18-летнего вингера из Хорватии, - Transfermarkt

" Шахтер " подписал 18-летнгео вингера загребского "Динамо" Лукаса Захору. Об этом сообщает авторитетный сайт Transfermarkt.

По данным источника, горняки подписали парня за 80 тысяч евро, но при этом он будет доигрывать сезон в аренде в загребской "Дубраве", которая выступает во второй по силе лиге Хорватии.

Ранее была информация, что инициатором трансфера является Дарио Срна.

За "Дубраву" в текущем сезоне хорватской Первой лиги Захора в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 2 гола.