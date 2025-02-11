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Шахтер подписал 18-летнего вингера из Хорватии, - Transfermarkt
Но как минимум до конца сезона Лукас Захора будет играть в Хорватии
фото из свободных источников
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По данным источника, горняки подписали парня за 80 тысяч евро, но при этом он будет доигрывать сезон в аренде в загребской "Дубраве", которая выступает во второй по силе лиге Хорватии.
Ранее была информация, что инициатором трансфера является Дарио Срна.
За "Дубраву" в текущем сезоне хорватской Первой лиги Захора в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 2 гола.
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