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Шахтер подписал 18-летнего вингера из Хорватии, - Transfermarkt

Премьер-лига

Но как минимум до конца сезона Лукас Захора будет играть в Хорватии

Шахтер подписал 18-летнего вингера из Хорватии, - Transfermarkt

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" подписал 18-летнгео вингера загребского "Динамо" Лукаса Захору. Об этом сообщает авторитетный сайт Transfermarkt.

По данным источника, горняки подписали парня за 80 тысяч евро, но при этом он будет доигрывать сезон в аренде в загребской "Дубраве", которая выступает во второй по силе лиге Хорватии.

Ранее была информация, что инициатором трансфера является Дарио Срна.

За "Дубраву" в текущем сезоне хорватской Первой лиги Захора в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 2 гола.

Шахтер подписал 18-летнего вингера из Хорватии, - Transfermarkt - изображение 1
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