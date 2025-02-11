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"Мы сделали свой анализ", - Срна ответил на слухи об увольнении Пушича

Премьер-лига

Виноваты все, а не только тренер

"Мы сделали свой анализ", - Срна ответил на слухи об увольнении Пушича

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна заявил, что несмотря на слухи о возможном увольнении, клуб продолжает доверять главному тренеру команды Марино Пушичу.

– В декабре было очень много слухов, будто "Шахтер" рассматривает возможность сменить главного тренера. Что можете сказать об этой ситуации? Действительно ли "Шахтер" рассматривал такой вариант?

– Нормально и понятно, что когда "Шахтер" теряет 15 очков за полгода, у болельщиков и журналистов возникает вопрос смены тренера. И, к сожалению, тренерская работа всегда такова, что он "оплачивает счет". Как ни много об этом пишется, говорится, какие б эксперты об этом говорили, но Марино Пушич до сих пор у нас и остается с нами. Потому что у него есть полная поддержка президента клуба, директора Палкина, моя поддержка.

Мы сделали свой анализ, и если честно сказать, лично я не могу списать все потерянные очки на счет Мистера – это будет несправедливо. Тренерская работа такова, что всегда лучше тренера сменить, чем 20 футболистов, но если разобраться в том, где мы потеряли очки и как мы их потеряли, то я не могу винить только тренера и сказать, что Марино Пушич виноват, что мы получили с "Рухом" на последних минутах гол, с "Вересом" на последних минутах, с "Полесьем", с ПСВ получили три гола за восемь минут, с "Динамо" (Киев) на последних минутах.

Мы все вместе за это должны отвечать и все вместе в этом виноваты. Поэтому если бы не было, не знаю, плохого паса Азарова назад в матче с "Александрией", то не было бы 1:2, если бы Бондарь не отдал плохой пас в игре с "Вересом", то было бы 1:0, если бы Педро Энрике не получил красную карточку, то мы бы победили "ПСВ", если бы мы победили ПСВ, если бы мы победили ПСВ, если бы… И здесь бросать все на счет тренера – я с этим не согласен.

– То есть у клуба сейчас полное доверие к Марино Пушичу?

– Он и имел полное доверие. То, что журналисты пишут, будто мы ищем, будто меняем главного тренера – это все слухи, которые уже долго пишут, но в конце концов Марино Пушич сегодня здесь, он – тренер "Шахтера". Конечно, мы сделали анализ в декабре, и самое важное, что после этого анализа мы стали сильнее. И в очень многих играх Марино Пушич и его тренерский штаб показывали, что у него есть качества, чтобы быть тренером "Шахтера".

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Дарио Срна Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
11.02.2025 в 20:15
І скільки ж тут дешевих(лицемірних) побажань...
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Комментарии 9
Kondor (Веселе)
11.02.2025 в 20:15
І скільки ж тут дешевих(лицемірних) побажань...
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Matachorros (Chicago)
11.02.2025 в 20:11
Возвращайте Йовичовича, хватит этих глупых экспериментов.
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.02.2025 в 20:10
Виноваты все. А Срна больше остальных. С тех пор, как он стал попой оттеснять Палкина и тащить своих непонятных протеже - Шахтер покатился вниз... А сейчас он какого-то бездарного пацана тащит только потому, что он сын его друга-футболиста. Вы знаете такую функцию в схеме команды: не защитник, не опорник, не хав, не наконечник - сын друга? А Срна тратит на это бабки клуба при попустительства РЛА
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.02.2025 в 20:26
пацана купили за копейки по нынешним меркам. если будет тупить, то продадут даже с наваром. снова напрягает местная "журналистика": по игрокам-новичкам никогда полностью не предоставляют их ттх (рост, вес, скорость, рабочая нога), а только данные с других сайтов
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.02.2025 в 19:33
Скільки в борделі ліжка не переставляй все одно бордель залишиться борделем.
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0
4
shura73 (угледар)
11.02.2025 в 19:50
это ты о своем динамо?чмо тупое.суркисня даже кровати не переставляет.
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4
0
aleks68
11.02.2025 в 19:52
прикрой .....петух и пойди подмойся
sticker
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fanatSD (донецк)
11.02.2025 в 19:54
кто бы тявкал дырявая .....на панели у суркисов
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.02.2025 в 20:19
какаха, так тебя все и имеют за шлюху!
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