"Мы сделали свой анализ", - Срна ответил на слухи об увольнении Пушича

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна заявил, что несмотря на слухи о возможном увольнении, клуб продолжает доверять главному тренеру команды Марино Пушичу.

– В декабре было очень много слухов, будто "Шахтер" рассматривает возможность сменить главного тренера. Что можете сказать об этой ситуации? Действительно ли "Шахтер" рассматривал такой вариант?

– Нормально и понятно, что когда "Шахтер" теряет 15 очков за полгода, у болельщиков и журналистов возникает вопрос смены тренера. И, к сожалению, тренерская работа всегда такова, что он "оплачивает счет". Как ни много об этом пишется, говорится, какие б эксперты об этом говорили, но Марино Пушич до сих пор у нас и остается с нами. Потому что у него есть полная поддержка президента клуба, директора Палкина, моя поддержка.

Мы сделали свой анализ, и если честно сказать, лично я не могу списать все потерянные очки на счет Мистера – это будет несправедливо. Тренерская работа такова, что всегда лучше тренера сменить, чем 20 футболистов, но если разобраться в том, где мы потеряли очки и как мы их потеряли, то я не могу винить только тренера и сказать, что Марино Пушич виноват, что мы получили с "Рухом" на последних минутах гол, с "Вересом" на последних минутах, с "Полесьем", с ПСВ получили три гола за восемь минут, с "Динамо" (Киев) на последних минутах.

Мы все вместе за это должны отвечать и все вместе в этом виноваты. Поэтому если бы не было, не знаю, плохого паса Азарова назад в матче с "Александрией", то не было бы 1:2, если бы Бондарь не отдал плохой пас в игре с "Вересом", то было бы 1:0, если бы Педро Энрике не получил красную карточку, то мы бы победили "ПСВ", если бы мы победили ПСВ, если бы мы победили ПСВ, если бы… И здесь бросать все на счет тренера – я с этим не согласен.

– То есть у клуба сейчас полное доверие к Марино Пушичу?

– Он и имел полное доверие. То, что журналисты пишут, будто мы ищем, будто меняем главного тренера – это все слухи, которые уже долго пишут, но в конце концов Марино Пушич сегодня здесь, он – тренер "Шахтера". Конечно, мы сделали анализ в декабре, и самое важное, что после этого анализа мы стали сильнее. И в очень многих играх Марино Пушич и его тренерский штаб показывали, что у него есть качества, чтобы быть тренером "Шахтера".