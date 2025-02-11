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Киргизы наказали Черноморец за халатность

Премьер-лига

В контрольных матчах можно ждать любых сюрпризов

Киргизы наказали Черноморец за халатность

instagram.com/fcchornomorets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Для тренерского штаба "моряков" заключительные дни тренировочного сбора в Турции приобретают особое значение, ведь всего через десять дней команду ждет стартовый матч весенней части сезона-2024/25. Именно поэтому главной задачей на этом этапе является очередная возможность просмотра потенциальных новичков из-за рубежа, которых на данный момент в "Черноморце" немало. На основании сегодняшнего контрольного матча, как и завтрашнего спарринга с грузинской "Дилой" Александр Бабич и К* окончательно определятся, кого из них брать в команду, а кого отсеять.

Что касается спарринг-партнера, который выполнял эту роль во встрече с одесситами, то он был из Кыргызстана - ФК "Узген".

Эта игра имела два диаметрально противоположных по результативности тайма. В первом все ограничилось единственным голом, который записали на свой счет киргизы, забив на 25-й минуте. А вот во втором голов было четыре. После того, как соперник украинской команды забил второй мяч на 53-й минуте, "Черноморец" ответил точным дальним ударом Алексея Хобленко со штрафного почти через четверть часа.

На тот момент в составе одесситов состоялся ряд замен, в которых в роли полевых игроков вышли исключительно новички - один полноценный (Кратов) и трое потенциальных (гамбийцы Усайе и Колли и зимбабвиец Анеш).

Концовка поединка явно не удалась "морякам", которые в течение одной минуты с 86-й по 87-ю пропустили два мяча из-за собственной небрежности.

Состав "Черноморца": Вичный (Небит, 46), Гомес, Крайник (Кратов, 60), Ермаков, Жаржу, Райс, Робакидзе, Сигеев (Анеш, 60), Пшеничнюк (Усайе, 60), Попов (Колли, 60), Хобленко.

Очередным, последним по счету спарринг-партнером одесской команды в Турции будет представитель Грузии - "Дила" (Гори). Этот матч состоится завтра.

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Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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ODESSIT_83 (Одесса)
11.02.2025 в 20:29
3....2....1.... Меняйте тренера
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Комментарии 1
ODESSIT_83 (Одесса)
11.02.2025 в 20:29
3....2....1.... Меняйте тренера
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