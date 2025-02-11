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Киргизы наказали Черноморец за халатность
В контрольных матчах можно ждать любых сюрпризов
instagram.com/fcchornomorets
Для тренерского штаба "
Что касается спарринг-партнера, который выполнял эту роль во встрече с одесситами, то он был из Кыргызстана - ФК "Узген".
Эта игра имела два диаметрально противоположных по результативности тайма. В первом все ограничилось единственным голом, который записали на свой счет киргизы, забив на 25-й минуте. А вот во втором голов было четыре. После того, как соперник украинской команды забил второй мяч на 53-й минуте, "Черноморец" ответил точным дальним ударом Алексея Хобленко со штрафного почти через четверть часа.
На тот момент в составе одесситов состоялся ряд замен, в которых в роли полевых игроков вышли исключительно новички - один полноценный (Кратов) и трое потенциальных (гамбийцы Усайе и Колли и зимбабвиец Анеш).
Концовка поединка явно не удалась "морякам", которые в течение одной минуты с 86-й по 87-ю пропустили два мяча из-за собственной небрежности.
Состав "Черноморца": Вичный (Небит, 46), Гомес, Крайник (Кратов, 60), Ермаков, Жаржу, Райс, Робакидзе, Сигеев (Анеш, 60), Пшеничнюк (Усайе, 60), Попов (Колли, 60), Хобленко.
Очередным, последним по счету спарринг-партнером одесской команды в Турции будет представитель Грузии - "Дила" (Гори). Этот матч состоится завтра.
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