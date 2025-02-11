Срна: Президент Шахтера дал добро на еще один трансфер, который будет, громким, дорогим

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна рассказал о зимних трансферах донецкого клуба.

– Кроме Кауана Элиаса к "Шахтеру" присоединился Диего Арройо. Что означают эти трансферы? Можно ли сказать, что это долгосрочный проект или это уже трансферы под этот сезон?

– Если вы посмотреть на подбор игроков "Шахтера" сегодня, то я считаю и уверен, что такого подбора никогда не было. На каждой позиции есть два футболиста высокого уровня. У нас за Матвиенко есть молодой Фарина и Диего, который только что показал себя на Кубке Америки U20, где продемонстрировал безумную игру и безумные качества. Качества, которые сегодня необходимы для центрального защитника: рост 190 сантиметров, быстрый, хорошо играющий с мячом. Я уверен, что этот трансфер принесет нам пользу. Он молод, надо работать, нужно время, как и всем. Но если пройтись по всем позициям, то у нас на каждой позиции по два футболиста очень и очень высокого уровня. И это с учетом того, что мы еще не закончили трансферную политику сейчас, в феврале.

– То есть еще до возобновления чемпионата у "Шахтера" планируются трансферы?

– Президент дал добро на еще один трансфер, который будет, как я считаю, громким, дорогим. Это трансфер, который нам нужен – либо сейчас, либо летом. Мы работаем активно, здесь очень большая работа. Если все думают, что у нас были каникулы, то я считаю, что у меня директора Палкина и президента каникул не было. Потому что так много звонков, так много работы, много сравнений, информации, которую мы должны получить, чтобы быть уверенными в этом футболисте, что нам мало было 24 часа.

Директор Палкин, который всегда в офисе, все время на телефоне, занимается цифрами, контрактами – это тоже очень важная работа. Я уверен, болельщики будут это уважать и оценивать, что в такое тяжелое время мы продаем и покупаем и делаем сильнейший "Шахтер". Это я повторяю не в первый раз, и президент даже сам сказал, что мы недалеко от того, чтобы сделать самый сильный "Шахтер". И я уверен, что нам осталось немного. Но и болельщики должны знать, что иногда нужно время и терпение. Иногда его не хватает. Но у нас команда очень молодая. Ушли Степаненко – 35 лет, Зубков – 29 лет, Сикан – 24 года, и мы стали еще моложе. Поэтому нужно терпение, нужна поддержка, нужно нас критиковать, но нужно и болеть за нас. Потому что мы только хотим сделать лучшее, а не хуже.