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С детства за Динамо. Украинский боксер-супертяж пообещал выйти на бой с символикой киевского клуба

Премьер-лига
Обновлено

Раньше Владислав Сиренко уже выходил с символикой Сокола

С детства за Динамо. Украинский боксер-супертяж пообещал выйти на бой с символикой киевского клуба

фото - b-1boxing.com

Новина українською

Украинский боксер-супертяж Владислав Сиренко (22–0, 19 КО) признался, что болеет за киевское "Динамо" и даже пообещал на следующий бой выйти на ринг с символикой киевского клуба.

"С огромною радостью выйду на следующий поединок в символике "Динамо". Это клуб моего детства, он близок моему сердцу. Мы это обсудили, сделаю так.

У меня была похожая ситуация в прошлом, когда я проводил бой в Киеве и на мне была символика хоккейного клуба "Сокол". Мой младший брат играл тогда в этой команде. Для меня это огромная честь, так как я всегда поддерживал киевский и украинский спорт", – пообещал Сиренко.

Владислав начал тренировочный лагерь в Турции – боксер готовится к следующему поединку, имя которого сообщат позже.

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Динамо (Киев) Владислав Сиренко
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Источник:
ФК Динамо Киев
Опубликовал: Михаил Черныш
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