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С детства за Динамо. Украинский боксер-супертяж пообещал выйти на бой с символикой киевского клуба
Раньше Владислав Сиренко уже выходил с символикой Сокола
фото - b-1boxing.com
Украинский боксер-супертяж Владислав Сиренко (22–0, 19 КО) признался, что болеет за киевское "
"С огромною радостью выйду на следующий поединок в символике "Динамо". Это клуб моего детства, он близок моему сердцу. Мы это обсудили, сделаю так.
У меня была похожая ситуация в прошлом, когда я проводил бой в Киеве и на мне была символика хоккейного клуба "Сокол". Мой младший брат играл тогда в этой команде. Для меня это огромная честь, так как я всегда поддерживал киевский и украинский спорт", – пообещал Сиренко.
Владислав начал тренировочный лагерь в Турции – боксер готовится к следующему поединку, имя которого сообщат позже.
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