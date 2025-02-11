С детства за Динамо. Украинский боксер-супертяж пообещал выйти на бой с символикой киевского клуба

Украинский боксер-супертяж Владислав Сиренко (22–0, 19 КО) признался, что болеет за киевское " Динамо " и даже пообещал на следующий бой выйти на ринг с символикой киевского клуба.

"С огромною радостью выйду на следующий поединок в символике "Динамо". Это клуб моего детства, он близок моему сердцу. Мы это обсудили, сделаю так.

У меня была похожая ситуация в прошлом, когда я проводил бой в Киеве и на мне была символика хоккейного клуба "Сокол". Мой младший брат играл тогда в этой команде. Для меня это огромная честь, так как я всегда поддерживал киевский и украинский спорт", – пообещал Сиренко.